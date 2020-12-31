Проблема с планированием и загадыванием желаний под бой курантов только одна: они всегда отлично выглядят в теории, но как доходит до дела — находится тысяча и одна причина, чтобы перенести, забыть, передумать. Часто ответом на вопрос, почему же снова ничего не получилось, бывает ответ: мне было лень. Но дело в том, что лень — это не какое-то существующее само по себе состояние, лень — это реакция. Другими словами, лень — это отсутствие желания. Согласитесь, звучит иначе. Если лень как будто говорит, что вы вот такой вот слабовольный бесхарактерный человек, ничего не поделать, то с отсутствием желания можно как-то работать.

Чего я хочу на самом деле?

Это самый главный вопрос, который вы должны задать себе. Это желание, эта цель должна быть только вашей, и вы должны действительно сильно хотеть. На энергии желания можно свернуть горы. Но важно отделить ваши желания от ожиданий социума, желаний ваших близких и других ложных целей, которыми, на самом деле, мы нашпигованы под завязку.

Психологи рекомендуют такое упражнение для определения своих собственных желаний. На листе бумаги запишите в столбик все «надо» в своей жизни. Например, ходить на работу, быть эффективным сотрудником, ежедневно готовить свежий ужин, и т. д. А напротив каждого утверждения запишите, кому именно это на самом деле нужно. Вам откроется много интересного.



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Родители могут хотеть, чтобы вы побыстрее начали рожать им внуков, начальник может хотеть, чтобы вы взяли больше нагрузки за ту же оплату, партнёр может хотеть, чтобы вы уделяли ему больше времени… А чего хотите вы? Если представить, что всё возможно, что бы вы делали и выбирали? Именно ваши искренние персональные желания должны стать основой для ваших будущих целей.

Почему ещё важно не ставить себе цели «для галочки»? Например, пробежать марафон не потому, что мне этого хочется, а потому, что это стало модным среди моих друзей. В результате достижения «не ваших» целей вы рискуете заработать выгорание и тревожное расстройство.

Позвольте себе пару минут побыть в состоянии всемогущей фантазии, запишите всё, что будет приходить вам в голову, потом отложите эти записи и вернитесь к ним через какое-то время с уже «холодной» головой. Что из этого относится к вашей реальной жизни и действительно отражает ваши желания? Таким образом, первое правило правильного загадывания желаний:

То, что вы сформулируете в качестве желания, должно быть только вашим желанием. Разбейте будущий год на кварталы и начните планировать конкретные шаги на ближайшие три месяца. Почему? Потому что наш мозг просто не в состоянии планировать что-то на такой долгий промежуток, как год. Подумайте, чем вы займётесь в ближайшие три месяца на пути к вашей годовой цели. Считается, что именно за три месяца мы готовы совершить какие-то значительные изменения, не теряя сосредоточенности на итоговой цели. Кроме того, именно за такой срок мы сможем и увидеть первые реальные результаты. Ваша цель должна быть чем-то конкретным и измеримым. Формулировки вроде «больше зарабатывать», «похудеть» или «наладить личную жизнь» не говорят примерно ни о чём конкретном. Сколько именно килограммов вы рассчитываете сбросить за три месяца? И важны ли эти килограммы или эффективнее будет наладить питание и внедрить новые полезные привычки? Что вы имеете в виду под налаживанием личной жизни — начать знакомиться и ходить на свидания или обязательно пригласить на кофе того симпатичного тренера из спортзала.

Масштаб. Соизмеряйте ваши цели с реальностью. За три месяца вряд ли можно гарантированно познакомиться с мужчиной вашей мечты и выйти за него замуж или сильно похудеть (мы же говорим о здоровых процессах). Обязательно запишите ваши желания и цели. На год и на ближайшие три месяца. Ваши руки, глаза и мозг должны поучаствовать в этом процессе вместе. Ставьте перед собой такие цели, которые вам будет интересно достигать. Ничего не выйдет, если вам заранее скучно, неинтересно и плохо. Чтобы было проще, ответьте себе на такие вопросы:

Почему я хочу этого достичь?

Что мне это даст?

Могу ли я достичь того же результата другими способами?

Что я почувствую, достигнув этой цели?

Если у вас есть чёткие ответы на эти вопросы — поздравляем, вы на верном пути.

Новая жизнь с 1 января

Итак, вы проделали большую подготовительную работу, распланировали ближайшие 90 дней и проснулись утром 1 января. Что стоит сделать? За утренним кофе подумайте, что уже сегодня вы намерены сделать для достижения своей цели? Даже если вы планировали начать всё с понедельника. А вечером, ложась спать, вспомните всё то хорошее, что случилось с вами за день, и что именно у вас получилось сделать. И поблагодарите себя за это. Даже если это была одна микрозадача — вы сделали маленький шаг по направлению к вашей цели, а это лучше, чем ни одного шага.

Ещё один важный момент, который стоит держать в голове: страх ожидания почти всегда воспринимается нами хуже, чем реальный опыт. Другими словами, вам может быть дискомфортно думать о каких-то изменениях в жизни, но дело в том, что когда вы начнёте их совершать, вы будете воспринимать их гораздо спокойнее.

Когда речь идёт о постановке целей, мы заранее как будто готовимся всю дорогу страдать. Но это не так! Скорее всего, вы как минимум интересно проведёте время и узнаете о себе что-то новое. А как максимум достигнете того, о чём на самом деле мечтали.



Дополнительная помощь

Очень часто новые цели и желания сопряжены с изменением или внедрением новых привычек. Чтобы сформировать эти привычки, нужно не только ваше намерение, но и сила — сила самой привычки. Считается, что для того, чтобы сформировать новую привычку, необходимо около 60 дней. Что может помочь не сорваться на этом отрезке?

Борьба с соблазнами. Чтобы сократить потребление сахара, для начала можно попробовать полностью отказаться от него на какое-то время — тогда вы поймёте, насколько его много в привычных вам продуктах, и вам будет легче скорректировать свой рацион. Чтобы начать бегать, нужно преодолеть сопротивление первых недель, когда лёжа в тёплой постели перспектива выйти из дома в тёмное холодное утро кажется ненормальной. Каждый раз, когда вы будете просто выходить из дома, пробежка, скорее всего, состоится, а в каждый следующий раз будет уже проще.

Чтобы сократить потребление сахара, для начала можно попробовать полностью отказаться от него на какое-то время — тогда вы поймёте, насколько его много в привычных вам продуктах, и вам будет легче скорректировать свой рацион. Чтобы начать бегать, нужно преодолеть сопротивление первых недель, когда лёжа в тёплой постели перспектива выйти из дома в тёмное холодное утро кажется ненормальной. Каждый раз, когда вы будете просто выходить из дома, пробежка, скорее всего, состоится, а в каждый следующий раз будет уже проще. Фильтруйте окружение. Если ваши близкие имеют привычку обесценивать и говорить вам, что у вас опять ничего не выйдет — или проведите с ними серьёзную беседу, или просто минимизируйте общение. Вам нужно поддерживающее окружение. Кстати, неплохим вариантом могут стать новые знакомства с теми, кто заряжен той же идеей, что и вы — с курсов, из спортзала, среди соседей по району, которые тоже занимаются бегом.

Если ваши близкие имеют привычку обесценивать и говорить вам, что у вас опять ничего не выйдет — или проведите с ними серьёзную беседу, или просто минимизируйте общение. Вам нужно поддерживающее окружение. Кстати, неплохим вариантом могут стать новые знакомства с теми, кто заряжен той же идеей, что и вы — с курсов, из спортзала, среди соседей по району, которые тоже занимаются бегом. Поддерживайте мотивацию. Время от времени вам будет хотеться всё бросить — и это нормально. Накапливается общая усталость, возможно, результаты заметны гораздо медленнее, чем вам бы хотелось. Вспомните, сколько всего вам уже удалось сделать, придумайте себе небольшие поощрения за достижения.

Время от времени вам будет хотеться всё бросить — и это нормально. Накапливается общая усталость, возможно, результаты заметны гораздо медленнее, чем вам бы хотелось. Вспомните, сколько всего вам уже удалось сделать, придумайте себе небольшие поощрения за достижения. Ориентируйтесь на маленькие действия и промежуточные мелкие результаты — на самом деле именно они помогают нам чувствовать себя счастливыми и состоявшимися. Маленькие, но регулярные действия дают значимые результаты в любой жизненной сфере. И приносят больше удовольствия, чем объёмные далёкие цели.

После того, как завершится ваш отчётный период в три месяца, сверьтесь со своими записями. Возможно, за это время вы поймёте, что вашей годовой цели нужна корректировка — и это отлично. Смело переформулируйте её, ведь у вас уже гораздо больше информации и инструментов в руках, чем в самом начале пути. Возможно, она окажется попросту неактуальной — и это тоже хороший результат, ведь вы попробовали и поняли, что вам это не нужно. Тем чётче вы сможете сформулировать новую цель.

И помните, ваш план не должен стать жёсткой инструкцией. Это ориентир, который ведёт вас к лучшей версии вас, наполняет энергией и желанием двигаться вперёд.