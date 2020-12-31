Многодетной семье из Слуцкого района сделали ремонт. Посмотрите, как было и как стало

В ноябре мы писали о семье Селицких из деревни Великая Слива Слуцкого района. Мама Наталья воспитывает одна четверых детей, двое из которых — с инвалидностью. 2020 год был для них трудным: сгорела летняя кухня, пропала вода в колодце, а из тюрьмы вернулся бывший муж-дебошир.

Публикация «Кур'ера» вызвала общественный резонанс. К Наталье стали приезжать чиновники и простые люди, чтобы помочь.

Благодарность Андрею Янчевскому

После того как Наталья обратилась в «Кур'ер», 25 ноября к ней приезжали Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома, и Николай Хмелёв, руководитель ОАО «Исерно».

Реклама

Председатель райисполкома распорядился помочь Селицким: сделать на участке скважину с водой, а также провести ремонт в доме. И всё это — к Новому году.

Всё так и произошло. Силами ОАО «Исерно» на участке Селицких пробили скважину и подвели воду в дом. На месте импровизированной «бытовки», где хранились вещи для хозяйства и старый шкаф, построили санузел и установили туда новую сантехнику.

Сгоревшую летнюю кухню стали разбирать, на месте старого крыльца строят новое. Заменили старую проводку. Поменяли потолки, полы, обои. На очереди — новые окна.

«Спасибо большое Андрею Владиславовичу, что он повлиял на наше хозяйство, — говорит Наталья. — Он сказал, что нас в беде не оставит. И людям, которые делали у нас ремонт, тоже огромное спасибо, они очень хорошо всё сделали!

Теперь хочется приходить домой! Дети очень довольны! Они готовы мыться хоть целый день. И я чувствую себя, знаете, хорошо. Может, даже никакие таблетки скоро не понадобятся".

Кроме того, чиновники из «опеки», по словам Натальи, пообещали ей защиту и помощь в случае, если будут проблемы с бывшим мужем, лишённым прав.

30 декабря председатель райисполкома снова навестил Селицких и привёз детям новогодние подарки.

Крыльцо

Было

Стало

Сгоревшая летняя кухня

Было

Стало

Самое главное: новый санузел с водой из скважины!

Было

Стало

Новые обои, потолки и полы

Было

Стало