Коронавирус-мутант из Великобритании: немецкие власти бьют тревогу

Немецкое правительство встревожено сообщениями о повышенной заразности обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и старается не допустить его проникновения в Германию.

О том, что коронави­рус — как и, например, возбудитель гриппа — умеет мутировать, в Германии знали давно. И с тем вариантом, который был обнаружен ещё осенью в Великобритании, в немецком институте имени Роберта Коха (RKI) тогда же и познакомились. Сильно встревожившей власти Германии новостью стало сообщение британского правительства о том, что этот штамм коронавируса на 70 процентов более заразный, чем прежний вариант. Одним из важнейших эпидемиологических показателей считается так называемый индекс репродукции коронавируса ®. Если R составляет, допустим, единицу, это означает, что 10 инфицированных заражают столько же неинфицированных. При возросшей на 70 процентов скорости передачи коронавируса, пояснил представитель Минздрава ФРГ Ханно Каутц, показатель R автоматически увеличивается на 0,4 пункта, то есть те же 10 инфицированных заражают уже не 10, а 14 здоровых человек.

Новый штамм коронавируса считается более заразным

«То, что вирусы мутируют, в этом нет ничего необычного, но возможная намного более быстрая передача инфекции грозит резко ускорить распространение пандемии», — заявила заместитель официального представителя канцлера Ульрике Деммер. А раз новая мутация стала потенциальным катализатором пандемии, то правительство старается по возможности не дать мутировавшему вирусу распространиться по Германии и континентальной Европе.

Реклама

Экстренные меры правительства ФРГ

В качестве экстренной меры было принято решение приостановить, как это сделали некоторые другие страны, воздушное, а также железнодорожное и паромное сообщение с Великобританией и Северной Ирландией. Ожидается запрет на посадку самолётов из ЮАР, где обнаружен аналогичный британ­скому вариант коронавируса.

Немецкая полиция, выполняющая в аэропортах функции погранохраны, прояв­ляет особую бдительность в отношении пассажиров, прилетающих из этих стран. На фоне новой информации на границе стали проверять не только паспорта, но и задавать вопросы о состоянии здоровья и возможных контактах с инфицированными с тем, чтобы координировать действия с местными органами здравоохранения. В результате в нескольких немецких аэропортах десятки прибывших из Великобритании пассажиров застряли в транзитных зонах. Проведённые тесты показали, что некоторые из них инфицированы. Правда, до сих пор неизвестно, каким вариантом коронавируса — новым или прежним.

Отменены также все рейсы, которые предполагают ночёвку немецких экипажей в британских пунктах назначения.

Не паниковать

Директор Института вирусологии берлинской клиники «Шарите» Кристиан Дростен, самый известный теперь в Германии вирусолог, не склонен драматизировать ситуацию. К якобы возросшей на 70 процентов скорости передачи вируса-мутанта он относится с большой долей скептицизма, считая, что эта цифра «названа просто так».

Дростен вообще сомневается, что вспышка пандемии на юго-востоке Англии, а также в Лондоне вызвана именно новой разновидностью коронавируса. «Вопрос в том, — пояснил он, — виновен ли сам вирус или эта разновидность вируса случайно оказалась как раз там, где локдаун был не очень строгим».

То есть, говорит вирусолог, ещё неизвестно, вирус-мутант поднял новую волну или новая волна вынесла его на поверхность. В любом случае он призывает не паниковать.

Во-первых, потому, что информация об агрессивности нового варианта коронавируса ещё очень неполная, а во-вторых, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что он вызывает более тяжёлое течение болезни или что вакцина против него бессильна.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ