В уходящем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 65 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. Всего за 2020 год Слуцкий ЗАГС зарегистрировал около 400 новых браков. Для сравнения, в 2019-м семьи создали 570 пар.

Свадебный сезон-2020 многим отличался от предыдущих. Во-первых, високосный год. Во-вторых, пандемия COVID-19. Во время первой волны, то есть весной и летом, расписывались считанные пары. Это происходило в торжественном зале без свидетелей и без родственников. Из-за коронавируса в ЗАГСе действовало ограничение: на торжественной церемонии могли присутствовать не более 10 человек. И молодожёны, чтобы не обижать своих гостей, расписывались наедине с регистратором ЗАГСа. А перед ними вместо традиционного рушника была лишь красная ленточка, за которую не следует заходить.

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Наверное, в 2020 году впервые было так много бракосочетаний без торжественных церемоний, свадебных костюмов и кортежей.

А ещё многие пары решили перенести своё торжество на более поздний срок и даже на следующий год.

Как знакомились слуцкие женихи и невесты

В конце свадебного сезона мы подвели итоги и узнали, где чаще всего знакомились будущие женихи и невесты.

В интернете: через взаимные лайки, смайлики и сообщения «давай познакомимся» — 16 пар (24,6%).

Благодаря случайной встрече. Будущие молодожёны встретились в метро, были попутчиками и т. д. — 16 пар (24,6%).

— 16 пар (24,6%). Познакомили общие друзья и знакомые — 14 пар (21,54%).

Учились в одной школе или институте — 9 пар (13,85%).

Знакомы с детства — 5 пар (7,7%).

Познакомились на работе — 5 пар (7,7%).

Все истории знакомств — здесь.

Топ-10 знакомств по версии газеты «Кур'ер»

1.Игорь и Алёна Огурчёнок

2.Александр и Ольга Подрез

Молодые люди познакомились во «ВКонтакте» пять лет назад. А первое свидание случилось в Минске в Национальной библиотеке. Сделать романтическое предложение руки и сердца Игорь не успел, хотя готовился. «Просто зашёл разговор, мы обсудили плюсы-минусы совместной жизни и пришли к обоюдному решению зарегистрировать брак», — рассказывает жених.



Молодые люди долго общались в интернете. Четыре года назад, на Купалье, они решили встретиться на городском пляже в Старых Дорогах. Предложение Александр сделал на «Голубых озёрах». Пока Ольга восхищалась красотами, он отошёл к машине и вернулся уже с букетом из 151-й розы и кольцом. «Я долго плакала, но потом ответила «Да», — вспоминает невеста.

3.Александр и Диана Крепские

Молодожёны познакомились в «Тиндере» 29 июля про­шло­го года, общались че­рез ин­тернет, встретиться реши­лись только к зиме. На свидание Александр пригласил Диа­ну в ТЦ «Замок» на каток. Предложение он сделал на этом же катке: надел Диане на палец кольцо и предложил стать его женой. «Я сразу не поняла, что происходит, потом обрадовалась и ответила «Да», — говорит невеста.

4.Антон и Лада Пятницкие

Молодые люди познакомились год назад в одном из фитнес-залов. Лада случайно наступила на ногу Антону, извинилась. Парень не растерялся и завязал знакомство с девушкой.

Предложение Антон сделал в домашней обстановке, Лада ответила: «Да!».

5.Владислав и Виктория Акулович

Молодожёны познакомились, когда вместе танцевали в ансамбле «Конфетти». Во время гастролей в Париже они стали парой.

Предло­же­ние Владислав сделал год назад в Вильнюсе в ресторане. Виктория отвлеклась, а Владислав достал кольцо. «Вначале была пауза, всё-таки эффект неожиданности, но потом Вика сказала «Да», — рассказал Владислав.

6.Кирилл и Дарья Метельские

Молодожёны познакомились три года назад около ТЦ «Маяк». На следующий день Кирилл пригласил Дарью на прогулку на мотоцикле. Так из случайных знакомых они стали парой. Предложение Кирилл сделал у кафе «Завалинка» после романтического ужина. Он вывел Дарью на улицу и опустился перед ней на колено. После того как прозвучали заветные слова, небо озарил фейерверк.

7.Николай и Ирина Хотько

Молодые люди познакомились восемь лет назад. Ирина пошла в поход со школьниками, а Николай отдыхал на природе с друзьями. В какой-то момент они пересеклись. Предложение Николай сделал 19 января на Крещение после того, как окунулся в прорубь. Как по волшебству, появился букет цветов для Ирины. Девушка согласилась без раздумий.

8.Илья и Яна Колядко

Молодожёны являются прихожанами храма Александра Невского. Именно там они и познакомились три года назад во время службы. Илья считает знакомство символичным, так как, по его мнению, браки заключаются на небесах. Илья в день рождения Яны сделал ей предложение. «Я очень обрадовалась, не ожидала, что именно в этот день Илья мне сделает предложение», — рассказала Яна.

9.Роман и Алина Пинчук

10.Александр и Алёна Логвин

В 2020 году Слуцкий ЗАГС зарегистрировал 20 браков, где один из молодожёнов — иностранец. Среди новобрачных были граждане России, Украины, Туркменистана, Польши, Литвы, Казахстана, Грузии. Средний возраст вступающего в брак мужчины составил 31 год, женщины — 28 лет.

Молодожёны познакомились в 80-й аптеке, где Алина работала провизором. Роман покупал там гематоген и аскорбинку. Он рассчитался за товар и спросил, когда Алина заканчивает работу. Узнав это, встретил её. Чтобы сделать предложение, Роман в квартире выложил из лепестков роз и свечей фразу «Выходи за меня». «Я была приятно удивлена», — говорит Алина.Александр и Алёна познакомились в Барановичах. Молодой человек ездил на присягу к другу и на обратном пути, на вокзале, заметил Алёну. Как рассказала невеста,предложение руки и сердца было для неё неожиданностью, но она согласилась. «Когда мы только познакомились, я уже тогда поняла, что хочу замуж за этого человека», — говорит Алёна.