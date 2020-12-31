МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары.Об этом сообщили в ведомстве.



В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

В новом постановлении от 28 декабря 2020 года указано, что цены на социально значимые товары будут регулировать 90 дней в первом квартале 2021 года.

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Ценовое регулирование вводится путём установления ограничений:

производителям — предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г., или не более 10 процентов;

— предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г., или не более 10 процентов; оптовой и розничной торговле — предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учётом оптовой надбавки).

Ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортёров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, — товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.), уточнили в министерстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.