«Знакомство с новыми людьми: с уголовниками, наркоманами, проститутками…» Чем 2020 год был хорош для жителей Слуцка

Уходящий год подарил нам не только пандемию, различные кризисы и трагедии. Были и приятные моменты. Например, слуцкий сахар теперь будет продаваться в далёких странах. А СФК «Слуцк» в этом году даже немножко побыл лидером чемпионата Беларуси. В преддверии Нового года «Кур'ер» спросил у читателей, что хорошего у них случилось в 2020 году.

Что хорошего было у случчан

Рина Михеева: «Благодаря событиям, происходящим в Беларуси, мне стало намного проще изучать историю в школе. Всё запоминается на ура».

Ольга Дашкевич: «Для меня этот год был не так уж плох (тьфу три раза, ещё не конец). Сын окончил университет, дочь поступила в университет, отметили 90 лет одному из самых близких и родных людей, муж дожил и вышел на пенсию. Жизнь продолжается».

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Алина Старастенко: «Рождение сына».

Виктор Половченя: «Ура! Стал на 15% мудрее! То ли будет через 10 лет!»

S V: «Сбросил вес, обрёл форму, съездил на море и, конечно же, узнал, что белорусы — крутые и невероятные!»

Alex MAKS: «Уходя в отпуск, на работе выбросила в мусор настенный календарь за 2020 год. Очень тяжёлый год был. Много потерь. Буду вспоминать этот год с грустью. Единственный положительный момент в этом году: я поняла, что белорусы — лучшие. Горжусь Вами».

Юзеф Штольц: «Из хорошего… Знакомство с новыми людьми: с уголовниками, наркоманами, проститутками… А ещё драники на закате. Вроде всё».

Мікалай: «Ёсць добрая навіна. Яшчэ не хварэў на каронавірус я і мае родныя. І асабіста ведаў 4-х чалавек, якія ад яго памерлі. І другая навіна: пад артыкул 23.34 не трапіў. А знаёмых чалавек 6 трапіла. Так што шанцуе ў гэтым годзе».

Любаня: «Наверное, хорошего немного, но оно есть, и мы его появление принимаем как настоящий праздник! Новый кредит, новые отношения между людьми, больше помощи друг другу, больше дружбы и сплочённости, светлые люди, смелые, уверенно идущие к справедливости. Первый полёт на самолёте. И главное, что все близкие живы и здоровы. Вот, наверное, с новыми силами и вперёд в 2021».

Алексей Скрынников: «Родилась дочка. Это перекрывает все неудачи в этом году».