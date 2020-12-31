Планы чиновников на пятилетку: изменения в Трудовом кодексе, новшества в пенсиях. Что ещё будет в Беларуси

Правительство обещает в ближайшие 5 лет расширить льготы для многодетных семей, усовершенствовать пенсионную систему, поднять некоторым белорусам пособие по безработице, удерживать годовую инфляцию на уровне 5%. Бюджетникам обещают прибавку (в их числе соцработники и деятели культуры).Всё это прописано в программе деятельности правительства до 2025 года.
Что обещают по зарплатам
Ключевая задача правительства на ближайшие 5 лет — создавать условия для устойчивого экономического развития, роста благосостояния и уровня жизни населения. К примеру, реальные располагаемые денежные доходы населения за пятилетку, по планам, вырастут в 1,2 раза.
В планах — ежегодно повышать базовую ставку, от которой зависят зарплаты бюджетников. В приоритете:
- педагогические работники, которым хотят к 2025 году поднять зарплаты до средней по стране, учителя (до 106% от средней зарплаты), профессорско-преподавательский состав;
- врачи (до 150%), средний медперсонал (до 90%);
- соцработники (до 80%);
- работники физической культуры и спорта (до 105%);
- работники культуры (до 80%).
Если взять за «отправную точку» среднюю зарплату за январь-ноябрь этого года (1231,5 рубля), то к 2025-му, если планы чиновников реализуются, учителя будут получать около 1305 рублей, профессора и преподаватели, врачи — около 1847 рублей.
Как пишет TUT. BY, с зарплатами медиков есть интересный момент. Ранее Александр Лукашенко в ноябре заявил, что, «по сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки». При этом скачок зарплат объясняют доплатами за работу с COVID-19. То есть «отправной точкой», судя по всему, будут повышенные зарплаты из-за «ковидных» денег. При прекращении этих выплат могут возникнуть сложности с тем, как поднять зарплаты тем же врачам в 1,5 раза.
Минимальная зарплата, судя по планам, должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране (на соответствующий год в прогнозе социально-экономического развития страны).
Что хотят сделать по рынку труда
В ближайшие два года чиновники хотят поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения для двух групп населения: тех, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и людей предпенсионного возраста (которым до выхода на заслуженный отдых остается не больше 5 лет).
Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты, ещё в декабре прошлого года заявляла, что среди тех, кому хотят поднять эти выплаты, — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Но это так и не было сделано.
На ближайшие два года запланировано внесение изменений в Трудовой кодекс, чиновники хотят расширить «практику использования гибких (нестандартных) форм занятости населения». Сделать это хотят для внедрения перспективных и востребованных на рынке труда форматов работы.
Так, планируют пересмотреть дифференциации страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в зависимости от класса профессионального риска страхователя. Это намерены сделать в том числе для того, чтобы снизить травматизм на производстве.
Уровень безработицы в трудоспособном возрасте к концу 2025 года должен быть не более 4,2%.
А что с пенсиями
Для поддержания доходов неработающих пенсионеров среднюю пенсию ежегодно хотят удерживать на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране. Напомним, в Беларуси не первый год хотят поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Это удавалось сделать только в отдельные месяцы.
Чиновники также запланировали совершенствование системы пенсионного обеспечения, для этого до 2025 года предусмотрено усиление дифференциации размеров пенсий, развитие добровольного накопительного пенсионного страхования для расширения источников пенсионных выплат.При этом о возможном очередном пересмотре пенсионного возраста в ближайшие 5 лет в этой программе не говорится.
Чиновники планируют в ближайшее время расширять международное сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения, для этого намерены заключать договоры по софинансированию пенсионных выплат государствами, на территории которых граждане формировали свои пенсионные права. Проще говоря, чтобы стаж работы в этих странах учитывался при назначении пенсии в Беларуси и наоборот.
Какие изменения запланировали для многодетных
На 2021 год запланировано, что многодетным семьям разрешат безвозмездно получать земельные участки для строительства на льготной основе индивидуального жилья, а также предоставят им право на льготные условия строительства жилья до исполнения старшему ребёнку 23 лет.
В ближайшие два года чиновники планируют расширить список причин использования семейного капитала. Напомним, в декабре Ирина Костевич рассказала о возможном расширении списка причин, по которым многодетным семьям разрешено досрочно получать и тратить семейный капитал.
— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.
Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал назначают в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (в пересчете в доллары — около 8880 долларов по курсу Нацбанка на 14 декабря). Его будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции. До этого года при появлении третьего и последующих детей семье переводили 10 тысяч долларов на специальный счет.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2025 году планируется программой правительства на уровне 76,4−76,5 года, а суммарный коэффициент рождаемости к этому времени — 1,32−1,46.