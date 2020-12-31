«Я желаю слушать и слышать свою совесть». Проникновенное поздравление с 2021-м от жительницы Слуцка!

Завершается 2020 год. Я бы назвала его годом борьбы, потерь, страдания и слез. Каждый год 31 декабря очень хочется услышать не о том, чего мы достигли за год, как боролись и о материальных достижениях. Очень хочется услышать простые человеческих пожеланий счастья, здоровья, любви, слов поддержки, слов надежды и понимания!

Я желаю людям в первую очередь здоровья. Это самое дорогое, что у нас есть. Порой миллиарды долларов не могут помочь сохранить жизнь и уходят самые богатые люди. Люди, которые могли все, но не смогли сохранить жизнь. Когда человек здоров, здоровы его дети это самое большое счастье! Богат тот, кто здоров.

Я желаю людям сил и терпения. Сил пережить утраты, сил принять потерю близких, найти в себе силы жить дальше, не топить боль в алкоголе, а постараться понять и принять, дальше любить, а не ненавидеть. Ненависть, злоба разрушают в первую очередь нас самих и мешают жить дальше. Жизнь идет дальше, время не лечит, но помогает хоть бы немного забыть.

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Я желаю тем, кто не верит в судьбу, в теорию «бумеранга» никогда не усомниться в своих убеждениях. Самое страшное наказание — это наказание свыше. Оно не приходит сразу, оно может прийти тогда, когда не ждешь. Оно точит изнутри. Можно убежать от других, но от себя не убежать. «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой».

Я желаю настоящих искренних чувств, любви и понимания. Любви, которая согревает душу. Чтобы вас понимали, принимали, любили любыми: с деньгами и без них, здоровым и больным, в радости и в горе. Чтобы вы были уверены на все 100, что вас ждут, поймут, поддержат, помогут. Крепкие отношения- это тяжкий труд двоих людей, над собой и друг другом.

Я желаю слушать и слышать свою совесть. Совесть есть у всех, но она спит до тех пор, пока не приходит беда, разочарование. Только после этого мы начинаем искать причину бед, спрашивать: За что? Но совесть продолжает точить изнутри. 2020 год помог людям многое понять, оценить, переоценить и изменить приоритет ценностей.

Новый 2021 год. Все надеются, что он будет другим. Ждут и верят, что в нем не будет потерь, слез, разочарований. Новый год единственный праздник, от которого все ждут чудес, загадывают желания. Но мы давно не дети и знаем, что Дед Мороз — это возможно просто сосед в тулупе и с бородой. Вспомните советский мультфильм: «Нехочуха». Если живешь отлично и получаешь то, что хочешь, придется жить по чужим правилам и делать то, что скажут, ограничивая желания, свободу и права. Не бывает ничего просто так. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

2021 год я бы назвала годом духовных ценностей, моральных убеждений. Годом, когда материальные ценности могут уйти на второй план. А сама ценность жизни будет превыше всего. Как говорится: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай». С праздниками!