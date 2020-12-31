Помогите найти дом слуцким уличным животным. Кто ищет дом

В предновогодние дни вы можете сделать подарок себе и этим животным. Вместе со слуцкими волонтёрами и неравнодушными жителями поможем найти дом и хозяев этим питомцам. Обратите внимание на этих котят и кошек, которые нуждаются в вашей помощи.

Ласкуша невероятная, тянется к человеку, за всеми бегает — хвост трубой. Сейчас живёт на улице и очень мечтает стать домашней и любимой. Возраст — примерно 10−11 месяцев, на вид здорова, чистенькая. Подойдёт проживание в частном секторе или деревне. Помогу с обработкой от паразитов и проведением стерилизации. Телефон для связи: +37 544 486 12 08 (Наталья).

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Миленькая девочка ищет новый дом. Такой весёлый дружок наполнит радостью новогодний праздник и станет лучшим подарком. +375 257 877 678 (Татьяна), +375 259 874 204 (Тамара), аг. Лучники, Слуцкий р-н.