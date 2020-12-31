С 1 января повышаются минимальные цены на алкоголь

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением № 85 повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Об этом сообщили БЕЛТА с ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Минимальная отпускная цена этилового спирта с учётом акциза на условиях франко-отправления без НДС составит 74,43 рубля за 10 литров безводного спирта. Цена выросла на 2,7 рубля.

Отпускная цена на тех же условиях за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов составит 5,05 рубля, а розничная — 6,68 рубля. Цены увеличены на 16 и 21 копейку соответственно.

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Кроме того, постановлением № 86 увеличена предельная минимальная цена креплёных плодовых вин.

Новые цены вступят в силу с 1 января.