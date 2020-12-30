Сколько уже писано-переписано про рекламу на ТВ, а воз и ныне там. Пишите, пишите, думают рекламщики, деньги не пахнут — и наглеют всё больше. Помните, телевидение обещало нам уменьшать звук, когда начинается реклама. Мне кажется, звук не уменьшили, а усилили.

Я как-то не поленился и посчитал время рекламы и фильма, в течение которого крутят рекламу. Итог: реклама длилась 22 минуты, чистое время фильма составило 40 минут. Куда идём и куда придём? Но считаю разговор на эту тему бесполезным. Васька слушает, а аппетит всё растёт. На Западе, кажется, в Финляндии, под рекламу отведён специальный канал и даже выпускают под этот канал программу, из которой узнаёшь, когда включить и посмотреть интересующую тебя рекламу.

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