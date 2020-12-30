Так повелось в Солигорске и стало традицией, что многие предприятия, учебные заведения к Новому году выставляют на всенародное обозрение плоды своей фантазии и мастерства в образах новогодних ёлок. В этом году разнообразные ёлки установлены за Домом культуры, поэтому многие эти творения посмотрят и оценят.

«Кур'ер» насчитал всего восемь ёлочных арт-объектов, но на большинстве не было имён их создателей.

Швейная фабрика «Калинка» из отходов производства (трубки, на которые наматываются ткани) создала лёгкую, по-женски светлую ёлку. Старобинский лесхоз создал конструкцию: бык, символ будущего года, на тачанке. Фирма «Реммонтажстрой», которая имеет дело с металлом, создала подобную себе ёлку из металла.