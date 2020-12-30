Случчанин Александр прислал в редакцию «Кур'ера» фотографию 50-рублёвой банкноты‚ на которой указан 2020 год. Молодой человек рассказал‚ что увидел такую в Слуцке впервые. Сегодня в одном из банков выдавали новые банкноты‚ а не образца 2009 года.

Обновленные купюры в 20 и 50 рублей ввели в обращение с 23 марта 2020 года. При этом старые банкноты этого номинала (2009 года выпуска) останутся законным платежным средством.

Решение о печати новых банкнот в Нацбанке объясняли тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их необходимо заменять. К увеличению денежной массы это не приведёт‚ пишет TUT.BY.