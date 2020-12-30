«Теперь вы полноценный боец ОМОНа». Лукашенко вручили чёрный берет «за особые заслуги»

Мятеж, блицкриг или цветная революция в Беларуси не прошли, в том числе и благодаря силовикам. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 декабря, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Коротко о том, что он сказал, кого наградил и что получил.

TUT.BY привёл цитаты Александра Лукашенко:

«Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями — сохранить страну. И мы её сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия. Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна… Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году».

«Возле наших западных и северных границ идёт постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации».

«Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера».

«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся „змагары“ продолжают изобретать всё новые козни против нашего государства, как они говорят, „во благо белорусского народа“. Блага только не видно. У этих „деятелей“ свои специфические представления и понимание политики».

«Вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей они призывают к уличным баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны».

«У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам».

«В условиях усиления реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности Республики Беларусь мы обеспечим свою независимость, отстоим конституционный строй, будущее нашей страны и народа. При этом каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон и что вы защищены государством. Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз».

«Экономические условия сегодня непростые, но нам удается своевременно оснащать вас самыми современными образцами техники и вооружения, сохранять кадровое ядро, повышать престиж службы. Эта работа будет продолжена».

«Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно».

Обмен наградами

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что силовикам были вручены государственные награды — представителям МВД, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и службе безопасности.

Реклама

В числе награждённых — Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции, Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками, Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД, Дмитрий Балаба, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, Виктор Кравцевич, командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома, Максим Михович, командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома и другие.

В ответ на это командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба вручил Александру Лукашенко чёрный берет (для ОМОНа имеет такое же значение, как и краповый — для военнослужащих внутренних войск) «за особые заслуги».

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.