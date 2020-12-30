Как слуцкие дети отрывались на новогодней вечеринке «Кур'ера» в клубе Parking. Видео

В субботу, 26 декабря, в клубе Parking прошла новогодняя детская вечеринка «Кур'ера» для участников и победителей акции «Письмо Деду Морозу». Организаторы и спонсоры наградили десять слуцких ребят за их письма и добрые дела. Дети играли со сказочными героями, угощались лакомствами со сладкого стола, а для их родителей был организован фуршет.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
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1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.