Как слуцкие дети отрывались на новогодней вечеринке «Кур'ера» в клубе Parking. Видео

В субботу, 26 декабря, в клубе Parking прошла новогодняя детская вечеринка «Кур'ера» для участников и победителей акции «Письмо Деду Морозу». Организаторы и спонсоры наградили десять слуцких ребят за их письма и добрые дела. Дети играли со сказочными героями, угощались лакомствами со сладкого стола, а для их родителей был организован фуршет.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

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1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

11. Праздничное агентство Time-Out