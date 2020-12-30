Постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей. Мы подарили подписку на газету девяти пенсионерам Слуцка

В начале декабря постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на нашу печатную версию газеты. Сотрудники «Кур'ера» вышли на улицу и выбрали пять пенсионеров, которым подарили к Новому году подписку на 3 месяца.

Остальная сумма пошла на подписку для других пожилых случчан. Получать газету по почте в новом году будут Леонид Вечер, супруги Шкуматовы, Нина Лавриеня, Осип Дапиро и другие. Нина Коршикова: «Давно читаю „Кур'ер“. Долго работала медсестрой в реанимации. Сейчас в свободное время вышиваю иконы бисером. Это не так уж и сложно. Если это делать с молитвой, с душой, то получается».

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: «Мне 84 года. Ничем особым не занимаюсь на пенсии, но сама себя обслуживаю. Начинала работать в Доме культуры. Потом в Германии в столовой танкового полка. Там познакомилась с мужем. Прожили вместе только 15 лет. У нас с ним двое сыновей, которые живут в Слуцке. Внуку уже 44 года, правнучке — 22, а праправнучке — 2.

Проработала 20 лет на «Эмальпосуде» в горячем цеху. В 1968 году завод стоял целое лето, я уволилась, потому что зарплату не платили. Тяжело было. Ещё довелось работать кондуктором".

: «Я пенсионерка. Работала в бытовом обслуживании в Слуцке. Так и прошла жизнь. Сейчас занимаюсь вышивкой картин. Это занятие доставляет мне большое удовольствие. Дети разъехались, муж умер. Живу как могу, стараюсь не падать духом. С Новым годом всех и Рождеством!».: «Мне 84 года. Я коренной житель Слуцка. Когда пошёл работать, выписывал много газет. Обязательно — „Промышленную газету“, „Известия“ или „Правду“. А „Кур'ер“ с 2000 года выписывал нечасто, потому что на дачу, где провожу много времени, газету приносили редко. Если мне очень понравится „Кур'ер“, то, может, сам выпишу ещё. Часто вспоминаю войну, я тогда ребёнком был. Разные картины встают в памяти».: «Иногда покупаю „Кур'ер“ в киосках, чтобы знать о событиях в городе. Я пенсионер со стажем, уже давно не работаю, но любитель садоводства. В огороде у меня участок 15 соток. Выращиваем клубнику, землянику, малину, яблоки, груши, сливы и вишни для себя и для детей».

Напомним, в ноябре случчанин купил подписку на квартал для трёх пожилых героев наших публикаций. Жительница Слуцка Алёна подписала десять человек старшего возраста — каждого на два месяца. Предпринимательница Ирина тоже захотела внести вклад в благотворительную подписку. Теперь благодаря ей в январе, феврале и марте 2021 года газета «Інфа-Кур'ер» будет приходить пожилой семейной паре из Слуцка.

ОТМЕТИМ. Еженедельно печатные номера газеты «Кур'ер» читают более 4000 случчан. Результаты наших анкетирований показывают, что большинство из них почти не пользуются интернетом.

Поддерживая газету «Кур'ер», случчане поддерживают независимую прессу. Напомним, результаты мониторинга от Media IQ показали — наше издание свободно от пропаганды и манипуляций (с какой бы стороны эта пропаганда или манипуляции не исходили).

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью. Так вы поддержите и их, и нас!

Идёт подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,80 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

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