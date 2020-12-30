Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, в интервью «Слуцк ТВ» подвёл итоги уходящего 2020 года.



«В 20-м году мы вообще планировали, если так взять из общественной жизни города, доделать наш музей. Но, опять же, в связи с тем, что мы один субботник провели, по-моему, дополнительных средств, опять же, в связи с ковидом нам не удалось саккумулировать и направить на музей. Поэтому музей мы не смогли доделать, — сказал Андрей Янчевский. — Также всё, что мы хотели начать делать территорию консервного завода, делать общегородской центр, также это всё пришлось отложить.

Я просто объясню ситуацию, чтобы вы понимали: только на мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом, дополнительно понадобилось около 3 млн рублей нам изыскать. Так это ещё хорошо, что у нас перевыполняется бюджет. Поэтому каких-то таких достижений за этот год общественных, что мы хотели сделать для города и для района, особо похвастаться нечем. Поэтому это всё переходит на следующий год. Будем всё равно идти к этой цели.

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На следующий год и ремонт больницы надо делать. Представьте, если бы мы сегодня эти деньги направили не на лекарства, не на оплату дополнительную врачам, не на средства индивидуальной защиты, а именно направили бы на ремонт. Да мы практически бы полбольницы точно отремонтировали".

Напомним, что «Общегородской центр» построят на территории бывшего консервного завода. «В районном центре не хватает такого места, где люди могли бы с комфортом проводить массовый досуг. Например, в больших городах есть пешеходная улица, любимое место для прогулок и отдыха, которое в народе называют по-разному, например, свой „Бродвей“ или „Арбат“ и прочее», — говорил Андрей Янчевский.