В Беларуси предлагают ввести единый тариф на газ

Чиновники рассматривают вопрос о переходе на единый тариф на газ без учёта сезонности.

Об этом заявил Виктор Каранкевич, министр энергетики. Он уточнил, что ранее хотели «уйти от дифференцированных и выйти на усреднённый тариф», но в МАРТ не поддержали это предложение.

Сейчас тариф на газ отличается в зависимости от периода — в отопительный и летом. К примеру, тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учёта расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон с 1 января будет составлять 0,1366 рубля, а летом — 0,484 рубля.

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— Этот вопрос ранее рассматривался, соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усреднённый тариф. Пока такой подход не был поддержан, — рассказал Виктор Каранкевич. — В то же время есть поручение Совета Министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года.

«Белтопгаз» ещё в 2018 году предлагал вернуться к вопросу введения единого тарифа на газ в летний и зимний период. Также говорилось о том, что в Беларуси могут ввести дифференцированные тарифы на газ в баллонах.

Единый тариф предполагает, что в течение всего года газ будет стоит одинаково.