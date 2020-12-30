«Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото)

В среду, 30 декабря, работники предприятий агропромышленного комплекса Слуцкого района сбросились на подарки всем шести инфекционным отделениям и реанимации.



Так они поблагодарили медиков, сражающихся с пандемией COVID-19, и поздравили с наступающим Новым годом.

На вручение, которое прошло сегодня в 11 часов, приехали представители предприятий. Они благодарили медиков и говорили, что их коллеги лечились в Слуцкой больнице. Одна из присутствующих женщин сама лежала в реанимации с COVID-19. Она от себя лично поблагодарила медиков за то, что они спасли ей жизнь.

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24 предприятия сказали #CпасибоМедикам: