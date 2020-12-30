«Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото)

Отдел новостей
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В среду, 30 декабря, работники предприятий агропромышленного комплекса Слуцкого района сбросились на подарки всем шести инфекционным отделениям и реанимации.


Так они поблагодарили медиков, сражающихся с пандемией COVID-19, и поздравили с наступающим Новым годом.

На вручение, которое прошло сегодня в 11 часов, приехали представители предприятий. Они благодарили медиков и говорили, что их коллеги лечились в Слуцкой больнице. Одна из присутствующих женщин сама лежала в реанимации с COVID-19. Она от себя лично поблагодарила медиков за то, что они спасли ей жизнь.

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«Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото подарков)

«Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото подарков) «Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото подарков)

24 предприятия сказали #CпасибоМедикам:

  • Слуцкий сахарорафинадный комбинат
  • Слуцкий мясокомбинат
  • Слуцкий сыродельный комбинат
  • Слуцкий агросервис
  • Подлесье-2003
  • Витко-Агро
  • Слуцкая Нива
  • Козловичи-Агро
  • ПМК-226
  • Весейский Покров
  • Слуцкий хлебозавод
  • Исерно
  • Наша Нива
  • Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
  • СФХ «Агро-Замостье»
  • Совхоз «Рачковичи»
  • Кривая Гряда
  • Танежицы
  • Племхоз «Слуцк»
  • Голичицкое
  • Агрофирма «Лучники»
  • СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
  • Сороги-Агро