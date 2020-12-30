«Спасибо, что спасли мне жизнь». Работники предприятий Слуцка и района поблагодарили медиков и передали им новогодние подарки (фото)

В среду, 30 декабря, работники предприятий агропромышленного комплекса Слуцкого района сбросились на подарки всем шести инфекционным отделениям и реанимации.
Так они поблагодарили медиков, сражающихся с пандемией COVID-19, и поздравили с наступающим Новым годом.
На вручение, которое прошло сегодня в 11 часов, приехали представители предприятий. Они благодарили медиков и говорили, что их коллеги лечились в Слуцкой больнице. Одна из присутствующих женщин сама лежала в реанимации с COVID-19. Она от себя лично поблагодарила медиков за то, что они спасли ей жизнь.
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24 предприятия сказали #CпасибоМедикам:
- Слуцкий сахарорафинадный комбинат
- Слуцкий мясокомбинат
- Слуцкий сыродельный комбинат
- Слуцкий агросервис
- Подлесье-2003
- Витко-Агро
- Слуцкая Нива
- Козловичи-Агро
- ПМК-226
- Весейский Покров
- Слуцкий хлебозавод
- Исерно
- Наша Нива
- Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
- СФХ «Агро-Замостье»
- Совхоз «Рачковичи»
- Кривая Гряда
- Танежицы
- Племхоз «Слуцк»
- Голичицкое
- Агрофирма «Лучники»
- СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
- Сороги-Агро