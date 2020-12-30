«Мы уже как неделю находимся на плато, когда количество заболевших и количество выписанных примерно равно. У нас это порядка 30−35 человек в сутки на сегодняшний день», — сказал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, в интервью «Слуцк ТВ».



Как пояснил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, сейчас в Слуцке, по сравнению с прошлой неделей, наблюдается значительное снижение пациентов в «ковидных» стационарах. Вышли на плато, но про стабильное говорить пока рано — медики боятся, что будет ещё всплеск. «Для этого надо видеть чёткую тенденцию. У нас было снижение в начале декабря, а потом пошёл рост. Надо смотреть более продолжительный срок», — сказал главврач.

Пока в больнице не сокращают количество «ковидных» отделений. Сейчас их всего шесть плюс реанимация.

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Олег Лесников добавил, если люди будут слушать рекомендации медиков, соблюдать дистанцирование, не будут ходить толпами, особенно в праздники, то ситуация с коронавирусом стабилизируется. Если не будут соблюдать, то всё будет по-другому.

РАНЕЕ. Андрей Янчевский рассказал, сколько Слуцк потратил дополнительно на борьбу с COVID-19 и что из-за этого пришлось отменить