Каким был 2020 год для предпринимателей Слуцка. Опрос

В этом году малый бизнес в Слуцке больше всего ощутил влияние двух событий: пандемии коронавируса и ситуации, которая последовала за выборами президента. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что изменилось в их бизнесе за этот год и чего они ждут от следующего.

Виктория Бурнашова,

начальник коммерческого отдела ЧТУП «Весёлый огородник»

«Больше всего на нашу работу повлиял коронавирус. Весной — даже в лучшую сторону, ведь многие вспомнили про дачи и огороды в деревне. Но в начале осени и сейчас, конечно, чувствуется сильный спад продаж.

События после выборов повлияли не в лучшую сторону. И безденежье людей. Если сравнивать, то объёмы сейчас как в октябре прошлого года. А уже декабрь.

Реклама

От следующего года ждём, что всё нормализуется, коронавирус уйдёт, что проснёмся — и всё наладится. Строим планы по развитию, расширению поставок в Россию. Сейчас отправляем зелень по торговым сетям всей Беларуси, отдельным магазинам, кафе, предприятиям".

Михаил Чуксин,

один из руководителей службы такси «Слуцк комфорт плюс»

«Для бизнеса вроде год как год. Лично для меня и для каждого из нас тяжёлый психологически и физически: кругом все болеют. И водители находились на самоизоляции. У нас как было: провезли человека с коронавирусом или жена болела — и контакт первого уровня.

Не думаю, что в такси есть сильная угроза заражения COVID-19, как в магазинах или других общественных местах. Потому что человек едет несколько минут, пассажир в маске, водитель — тоже. Всё обрабатывается, ручки машины — тоже.

Всем нам не хватает нормального личного общения, хочется собираться, разговаривать. Сейчас все в этом ограничены.

А для бизнеса в следующем году ждём честной конкуренции со стороны всех участников рынка автомобильных перевозок".

Ольга Борисовец,

сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

«Год был, конечно же, сложным, но показательным. Для нас это опыт работы в нестандартной ситуации, а он не может быть плохим или хорошим. Мы приобрели опыт, значит, расширили свои возможности, стали более гибкими. В этом году немного изменилась культура потребления кофе и напитков в общественных местах: на «пиках» заболеваемости было меньше посетителей, люди чаще брали напитки с собой. Когда заболеваемость снижалась, снова становилось больше гостей. Но не могу сказать, что что-то кардинально поменялось.

В следующем году мы будем надеяться на себя и на наших клиентов, которые всё равно нас любят и к нам приходят. Для некоторых мы уже стали частью утреннего ритуала, ритуала выходного дня. И надеемся, что вместе мы справимся со всеми изменениями, которые будут происходить в нашей жизни".

Николай Чижик,

индивидуальный предприниматель, ювелирная мастерская

«Как и на других мелких предпринимателях, на моём бизнесе сказались выборы и коронавирус.

У многих снизились доходы, у меня примерно на 30−40%. Клиентов стало меньше, ведь украшения не относятся к товарам первой необходимости. Да и заказов от организации, которую я обслуживаю, тоже стало меньше.

Стоимость моих услуг не изменилась, а вот цены на расходные материалы существенно поднялись, подорожала арендная плата.

Никаких улучшений пока, думаю, не ожидается. Следующий год будет тяжёлым".

Александр Сенюта,

ремонт компьютерной техники

«Моего бизнеса особо не коснулась пандемия. Было очень много заказов. К Новому году просто «завал» работы. Изменилось только то, что один человек, помощник, ушёл. Но по личным причинам, не из-за того, что происходит.

От следующего года жду, пожалуй, небольшой разгрузки, чтобы отдохнуть после праздника".