С 1 января рейсы маршрута № 3 «Мясокомбинат — Социалистическая» временно восстановлены не будут.



Об этом «Кур'еру» сообщили в автобусном парке № 2.

По рабочим дням время отправления:

Мясокомбинат — 6.32 8.38 9.40 11.12 12.18 13.22 14.23 15.27;

Социалистическая — 7.00 9.08 10.10 11.44 12.50 13.52 14.55 15.59.

По выходным дням время отправления:

Мясокомбинат — 6.07 7.10 8.18 9.20 10.50 11.54 13.00;

Социалистическая — 6.37 7.44 8.48 9.50 11.20 12.26 13.30.

Напомним, что с 26 ноября в Слуцке временно приостановили некоторые рейсы городских автобусов № 3 «Мясокомбинат — Социалистическая» и № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод». Болели водители и кондукторы. С 14 декабря вернули несколько рейсов маршрута № 3.

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