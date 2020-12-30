Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 31 декабря. Обзор

Проходит подписная кампания на 2021 год!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Люди года — медики

Обычно в конце года «Кур'ер» выбирает людей, чьи поступки стали значимыми или повлияли на жизнь города. В этот раз мы не стали этого делать и считаем, что по праву людьми года можно назвать всех, кто работал в медицине и боролся и продолжает бороться с коронавирусом.

Как ребята повеселились в гостях у Деда Мороза

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В клубе Parking в субботу, 26 декабря, завершилась новогодняя акция «Письмо Деду Морозу», которую газета «Кур'ер» проводит ежегодно. Её посетили не только участники и победители, но и все желающие родители с детьми.

Что стало с героями публикаций «Кур'ера»

Что приобрёл и потерял Слуцк в 2020 году

С Новым 2021 годом!

Новое расписание движения городских автобусов

Традиционно перед Новым годом «Кур'ер» подводит итоги и рассказывает, что сейчас происходит с людьми, о проблемах которых мы писали в этом году. Проблемы одних разрешились, а у других — всё так же ждут решения.Накануне Нового года «Кур'ер» подвёл итоги уходящего 2020 года и вспомнил, что нового появилось в Слуцке за год, а что город потерял. Наибольшие изменения произошли в торговле и сфере услуг.В преддверии Нового года предприниматели города Слуцка поздравляют всех жителей с наступающими праздниками и желают всего самого хорошего в 2021 году.

С 1 января 2021 года значительно изменяется расписание движения городского транспорта. Некоторые рейсы убрали, некоторые вернули. Появился даже новый маршрут.

Календарь-2021

Календарь на будущий год, главные православные и католические праздники и переносы выходных дней.