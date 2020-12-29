«Когда-то я мечтала смотреть на море, а приходится на эти горы мусора». Как живётся возле магазина «Виталюр» (фото)

В «Кур`ер» позвонила жительница дома № 1 по улице Пионерской с жалобой на кучи мусора, которые ежедневно выбрасывает магазин «Виталюр».

«Встаёшь утром — и ты посреди мусорки. Это ненормально в центре города стоять и смотреть на всё это. Когда-то я мечтала смотреть на море, а приходится на эти горы мусора», — рассказала Татьяна.

«У нас во дворе очень аккуратные контейнеры, красивые деревья, всё оформлено. Мы следим за чистотой и порядком. А это из ряда вон выходящее. Пакеты валяются по всему двору.

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Мы и раньше звонили, жаловались. А они поставили эту прозрачную сеточку, которая вообще не спасает. Пусть поставят глухой забор, ведь нам важно, чтобы не было всего этого видно.

Машины их эти грузовые. Гоняют туда-сюда. Превратили двор в центральную трассу. А у нас вообще-то дети гуляют. Уже и знак поставили, что въезд запрещён. А они всё едут и едут.

Пусть поставят знак, что «Виталюр» дальше. Что там стоянка и разгрузка, а не у нас во дворе".

В администрации магазина «Виталюр» в Слуцке «Кур'еру» ответили, что пояснить ситуацию могут в головной организации торговой сети. В центральном офисе «Виталюра» оперативный комментарий получить не удалось.