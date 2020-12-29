В Беларуси начали массовую вакцинацию против коронавируса

В Беларусь привезли первую партию российской вакцины «Спутник V». Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня у нас начнётся новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — объявил Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения.

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Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Глава Минздрава Беларуси поблагодарил российскую сторону «за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что «быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы»: «Протокол проведённого в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения „Спутника V“ для жителей Беларуси».

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом „Спутник V“. Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнёров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания».

Вакцинация в Беларуси началась чуть ранее запланированного срока. Ранее глава Минздрава заявлял, что прививки начнут делать в январе.

«Мы планируем вакцинировать 1,2 млн населения в январе, феврале, марте и апреле, а затем выйти на показатель в 5−5,5 млн привитых от коронавирусной инфекции. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях», — говорил Дмитрий Пиневич.

Что касается производства российской вакцины в Беларуси, то начать его планируют во втором квартале 2021 года. Для этих целей будут задействованы две площадки «Белмедпрепаратов» в Минске и мощности витебского предприятия «БелВитунифарм».