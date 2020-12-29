В чате «Слуцкой телеги» Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, ответил на вопрос читателя о том, как себя вести у главной ёлки города в новогоднюю ночь и не быть задержанным.

Касіў Ясь Канюшыну: «Можно как-то здесь или через „Кур'ер“ разъяснить правила поведения людей, чтобы их не задерживали. А то я с родными хочу по традиции выйти в город, но вдруг закончу праздник в КПЗ и сам не пойму за что».

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«Приходите и празднуйте так же, как и предыдущие 5−7 лет, и никаких отрицательных эмоций не получите. Как и в прошлые годы, площадь будет огорожена и будут два пропускных пункта с досмотровыми мероприятиями, в соответствии с законом и алгоритмом проведения массовых (увеселительных) мероприятий и в соответствии с решением РИК на проведение праздничных массовых мероприятий. Праздничная программа организуется РИК и освещается в СМИ (в этом году с учётом „ковид“).

Много не пейте, иначе отвезут в ЦРБ, в РОВД пригласим, если будете хулиганить», — ответил Александр Голиков.