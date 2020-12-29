Типичные ошибки при ремонте балкона

Ремонт и утепление балкона или лоджии — отличная возможность создать уютное место для приятного проведения времени и, соответственно, увеличить площадь жилья. Если после обустройства балкона хозяева обнаруживают неприятную плесень, воду на утепленных стенах, то причиной тому являются ошибки во время выполнения ремонтных работ.

Даже незначительные отклонения от требований могут закончиться появлением плесени и конденсата. Если при отделке будут плохо заделаны щели и трещины, в дальнейшем это грозит появлением сквозняков. А любой сквозняк влечет за собой ощущение дискомфорта, а иногда и появление заболеваний. Поэтому необходимо позаботиться о качественной заделке стыков между плитами утеплителя. Например, выбирать такие материалы, в конструкции которых предусмотрен механизм фиксации шип-паз.

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Но самые неприятные последствия некачественного ремонта — это плесень, которая появляется из-за:

недостаточной вентиляции;

ошибок при утеплительных работах;

неправильно оборудованной обогревательной системе.

Рассмотрим основные нюансы ремонта балконов под ключ.

Ремонт с наступлением холодов

Это не значит, что нельзя делать перепланировку или утеплять балкон зимой, но надо учитывать, что некоторые материалы используются при определенных температурах. Например, цемент хорошо застывает при плюсовой температуре. И в мороз просто замерзнет, а с наступлением тепла разрушится.

Утепление и пароизоляция

При утеплении балкона необходимо использовать подходящий по теплопроводности и толщине утеплитель. Существуют варианты, когда даже при небольшой толщине он может обеспечить необходимый уровень комфорта.

Учтите необходимость пароизоляции. Особенно, если вы используете минвату — без слоя пароизоляции этот материал быстро поддается сырости и может способствовать образованию конденсата на полу и стенах. Экономия на пароизоляции рано или поздно приведет к плесени и протечке, поэтому позаботиться об этом необходимо еще на этапе планирования ремонта.

Остекление

Стремясь сэкономить, некоторые владельцы квартир устанавливают однокамерные стеклопакеты. Если вам необходимо лишь хранить продукты зимой или использовать балкон как курилку, то таких однокамерных окон будет достаточно. Если же вы хотите сохранить тепло, то берите как минимум двухкамерные стеклопакеты.

Обогрев балкона

Чтобы на балконе было комфортно, необходимо правильно подобрать обогревательный прибор. Трубы с батареей на внешнюю стену монтировать нежелательно (и не разрешено по технике безопасности), поскольку потери тепла в этом месте слишком велики, а трубы могут промерзнуть — и это приведет к прорыву. Отличной альтернативой станет электрический радиатор или теплый пол.

Обшивка

В качестве обшивки иногда используют профнастил, но этот материал холодный для балконов — этот вариант можно использовать разве что для защиты от механических повреждений на первом этаже. Для обустройства теплого балкона лучше подойдет сайдинг.

И в завершение, не забудьте проверить надежность плит и ограждений на балконе. По возможности лучше осмотреть и целостность кирпича под плитой. Не стремитесь побыстрее закончить декоративное обустройство — не забудьте привести в порядок несущие части, осыпавшиеся углы бетонной плиты или поржавевшие места ограждений.

Источник: компания Балконин.бай

ИП Драгун Алексей Александрович УНП 691 474 428