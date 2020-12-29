Перед Новым годом и Рождеством принято дарить подарки. КУП «Слуцкторг» перед праздником выделил практически десять тысяч рублей для оказания спонсорской помощи местным организациям. Руководитель «Слуцкторга» рассказала, кому перед праздником оказали материальную помощь, а для кого — собрали сладкие подарки.

«Для оказания помощи мы выбрали организации социальной сферы, — рассказала Таисия Мацкевич, директор «Слуцкторга». — В этом году медикам выпала нелёгкая доля борьбы с коронавирусом. Чтобы поддержать слуцкое здравоохранение, в декабре мы выделили материальную помощь Слуцкой ЦРБ, перечислив 5 тысяч рублей. Слуцкому специализированному дому ребёнка (Дом малютки) выделили 2 тысячи рублей, Слуцкому социально-педагогическому центру — 1,5 тысячи рублей, Червенскому дому-интернату для детей-инвалидов — тоже 1,5 тысячи рублей.

В понедельник, 28 декабря, в Слуцком центре социального обслуживания населения представители «Слуцкторга» вручили подарки детям. Все они воспитываются в неполных семьях, в которых один или оба родителя — инвалиды 1 или 2 группы. Думаю, что ребятишек порадуют подарки: в них килограмм конфет, подарочная упаковка чая и печенье.

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Первый раз мы вручили этим детям подарки в прошлом году, потом помогали им собраться в школу перед 1 сентября. Мы для себя решили, что этим детям будем оказывать помощь ежегодно".

Кому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублей
Елена Березовская, заместитель директора КУП «Слуцкторг», вручает новогодние подарки
Кому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублейКому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублейКому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублейКому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублейКому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублей
Кому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублей
После вручения подарков в социальном центре. Фото: Алексей Скрынников