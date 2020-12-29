Кому «Слуцкторг» перед Новым Годом подарил 10 тысяч рублей

Перед Новым годом и Рождеством принято дарить подарки. КУП «Слуцкторг» перед праздником выделил практически десять тысяч рублей для оказания спонсорской помощи местным организациям. Руководитель «Слуцкторга» рассказала, кому перед праздником оказали материальную помощь, а для кого — собрали сладкие подарки.

«Для оказания помощи мы выбрали организации социальной сферы, — рассказала Таисия Мацкевич, директор «Слуцкторга». — В этом году медикам выпала нелёгкая доля борьбы с коронавирусом. Чтобы поддержать слуцкое здравоохранение, в декабре мы выделили материальную помощь Слуцкой ЦРБ, перечислив 5 тысяч рублей. Слуцкому специализированному дому ребёнка (Дом малютки) выделили 2 тысячи рублей, Слуцкому социально-педагогическому центру — 1,5 тысячи рублей, Червенскому дому-интернату для детей-инвалидов — тоже 1,5 тысячи рублей.

В понедельник, 28 декабря, в Слуцком центре социального обслуживания населения представители «Слуцкторга» вручили подарки детям. Все они воспитываются в неполных семьях, в которых один или оба родителя — инвалиды 1 или 2 группы. Думаю, что ребятишек порадуют подарки: в них килограмм конфет, подарочная упаковка чая и печенье.

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Первый раз мы вручили этим детям подарки в прошлом году, потом помогали им собраться в школу перед 1 сентября. Мы для себя решили, что этим детям будем оказывать помощь ежегодно".