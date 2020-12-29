Мост между деревнями Великий Быков и Исерно Слуцкого района закрывают на ремонт

С понедельника, 11 января, из-за ремонта остановят движение по понтонному мосту через реку Случь. Он находится в районе деревни Великий Быков и агрогородка Исерно.

Об этом сообщает «Слуцкі край».

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Напомним, что деревни Большое Быково и Исерно отделены друг от друга рекой Случь. В 2015 году, чтобы попасть в больницу или магазин, людям надо было идти в обход, а это больше 10 км. Вначале между деревнями был деревянный мост, который рухнул в 2004 году. Потом построили новый, наплавной, но и его вскоре убрали. Потом возвели понтонный мост.

В ТЕМУ. Деревня Великий Быков за два года просела на полметра. С помощью дамб её спасают от затопления.