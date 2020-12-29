Умер всемирно известный модельер Пьер Карден

Умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.



Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Le Figaro.

Пьер Каден родился в Италии, но когда ему было два года, его семья переехала во Францию. В 1940-х годах Карден работал в модных домах Жанны Пакен, Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора.

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Пьер Карден получил всемирную известность также как знаменитый дизайнер. Он запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, транспорте, сфере рекламы товаров и так далее.

Что же касается собственно одежды, то именно Пьер Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, «платья-мешки», «юбки-бочонки», «юбки-тюльпаны», а также стал основоположником стиля «унисекс».

Пьер Карден является обладателем 24 престижных международных и французских наград. В 1974 году Пьер Карден стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 — итальянского ордена «За заслуги» и «Священные сокровища» — высшей награды Ватикана. В 1985 году он был избран членом французской Академии изящных искусств и стал «бессмертным», как называют во Франции почетных академиков, пишет TUT.BY.