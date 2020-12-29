Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

Ольга работает продавцом в магазине «Коммунарка», в свободное время делает украшения для окон. В интервью женскому проекту Lampa случчанка рассказала, где берёт идеи для украшений, сколько времени занимает процесс и с помощью чего отмывает потом окна.

«Украшением окон я раньше не занималась. Это мой первый опыт. Когда я съехала от родителей, мне захотелось в собственном жилье сделать что-то такое. В первую очередь это красиво. И детям, и мне нравится.

Большинство идей я беру в интернете. Беру обычные листы бумаги А4 и рисую: где-то сама, где-то по распечатанным шаблонам. Затем вырезаю и наклеиваю на окна.

Чтобы вырезать украшения на одно окно, надо потратить где-то часа три, чтобы наклеить — минут 20. С учётом того, что я работаю, украшение трёх окон у меня заняло по времени около недели.

Окна хорошо отмываются зубной пастой. Когда она засыхает, то потом легко тряпкой удаляется".