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Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

Lampa
Lampa
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Ольга работает продавцом в магазине «Коммунарка», в свободное время делает украшения для окон. В интервью женскому проекту Lampa случчанка рассказала, где берёт идеи для украшений, сколько времени занимает процесс и с помощью чего отмывает потом окна.

Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

«Украшением окон я раньше не занималась. Это мой первый опыт. Когда я съехала от родителей, мне захотелось в собственном жилье сделать что-то такое. В первую очередь это красиво. И детям, и мне нравится.

Большинство идей я беру в интернете. Беру обычные листы бумаги А4 и рисую: где-то сама, где-то по распечатанным шаблонам. Затем вырезаю и наклеиваю на окна.

Чтобы вырезать украшения на одно окно, надо потратить где-то часа три, чтобы наклеить — минут 20. С учётом того, что я работаю, украшение трёх окон у меня заняло по времени около недели.

Окна хорошо отмываются зубной пастой. Когда она засыхает, то потом легко тряпкой удаляется".

Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

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Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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