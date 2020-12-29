Посмотрите, как случчанка украсила окна своей квартиры. Фото

«Украшением окон я раньше не занималась. Это мой первый опыт. Когда я съехала от родителей, мне захотелось в собственном жилье сделать что-то такое. В первую очередь это красиво. И детям, и мне нравится.
Большинство идей я беру в интернете. Беру обычные листы бумаги А4 и рисую: где-то сама, где-то по распечатанным шаблонам. Затем вырезаю и наклеиваю на окна.
Чтобы вырезать украшения на одно окно, надо потратить где-то часа три, чтобы наклеить — минут 20. С учётом того, что я работаю, украшение трёх окон у меня заняло по времени около недели.
Окна хорошо отмываются зубной пастой. Когда она засыхает, то потом легко тряпкой удаляется".
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