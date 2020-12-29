Пользователи сервиса МТС Деньги могут переводить деньги с карты на карту всего за 5 копеек

Пользователи приложения МТС Деньги в период новогодних праздников могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода. Это совместная акция МТС и Банка БелВЭБ. Специальным предложением можно воспользоваться до 10.00 4 января 2021 года.

Отправить и получить перевод смогут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ банков Беларуси**. Для осуществления перевода достаточно знать реквизиты карточки или номер телефона получателя. Услугой можно воспользоваться через мобильное приложение МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by.

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Чтобы перевести деньги в приложении МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by, необходимо выбрать раздел «Переводы на карту», далее — «По реквизитам карты» и перейти на форму перевода «БелВЭБ» или «По номеру телефона». В открывшейся форме перевода «По реквизитам карты» нужно ввести номер карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а после — реквизиты карты получателя. Если перевод денег на карту осуществляется по номеру телефона, достаточно указать имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Комиссия за услугу перевода денег — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода и банков, которые участвуют в транзакции.

Подробнее о сервисе МТС Деньги можно посмотреть здесь.

*Не распространяется на карты, эмитированные ОАО «Банк Дабрабыт».

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