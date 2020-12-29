Что подарили маленьким случчанам Дед Мороз «Кур'ера» и спонсоры

В эти выходные завершилась новогодняя акция «Письмо Деду Морозу», которую газета «Кур'ер» проводит ежегодно. Она прошла в клубе Parking в субботу, 26 декабря. Её посетили не только участники и победители, но и все желающие родители с детьми.
Как прошёл праздник
После состоялось награждение победителей новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Для детей был организован сладкий стол, а для их родителей — фуршет с шампанским и закуской.
Какие подарки получили победители акции «Письмо Деду Морозу»
- 6-летняя Варя Букато просила у Деда Мороза на Новый год электрическую зубную щётку. Её она и получила в подарок вместе с детской зубной пастой и спреем для лёгкого расчёсывания волос.
- Никита Прима мечтал об «умных» часах, по которым сможет звонить маме. Дед Мороз подарил их мальчику. Теперь Никита названивает маме постоянно, и неважно, что она находится в соседней комнате.
- Ребята 2 «А» класса СШ № 9 сказали, что будут рады любому подарку от Деда Мороза. Поэтому он подарил им канцтовары для поделок, которые потом будут участвовать в конкурсах и занимать призовые места.
- Сёстры Рован попросили в своём видеописьме микроскоп для исследовательских работ. Их желание было исполнено. Теперь девочки ещё с большим интересом смогут проводить свои исследования.
- Гордей Тупик захотел на новогодние праздники какой-нибудь костюм. Дед Мороз вручил ему костюм супергероя.
- Алиса Мазаляка просила велосипед. Но его ей пообещал купить в январе на день рождения папа. Дед Мороз же подарил ей велосипедный шлем, а также наколенники и налокотники для защиты.
- Ренат Алиев загадал на Новый год металлическую машину, которых у него и так коллекция. По словам мальчика, он доволен подарком.
- Милана Новик написала в своём новогоднем письме, что хочет увидеть под ёлкой куклу LОL и фломастеры. Дедушка исполнил её желания и подарил то, что просила девочка.
- Степан Мазай попросил в подарок паука на пульте управления. Его Дед Мороз и подарил мальчику на празднике.
- Арсений и Арианна Скридлевские ничего не просили у Дедушки. Но зная, что они любят разные активности всей семьёй, он подарил им игру для всей семьи Alias.
Что говорят родители о празднике
Екатерина Скридлевская: «Огромное спасибо вам и всем, кто принимал участие в организации такого прекрасного праздника. Как всегда, всё получилось просто огонь».
Дарья Мазаляка: «Уважаемая газета „Кур'ер“, её сотрудники и спонсоры. Хотим выразить вам огромную благодарность за подаренный новогодний праздник для нашего ребёнка. Всё было организовано на высшем уровне: развлекательная программа, сладкий стол, фуршет для родителей, дискотека и, конечно же, подарки. Мне как маме было очень приятно получить первую благодарность своей дочери и видеть её безумно счастливое личико от сказки, происходящей вокруг. Отдельно спасибо за ответственный подход к делу, подбор подарков, организацию праздника. Даже про день рождения нашего папы не забыли. Процветания вам, дорогая редакция, успехов в новом году и всех благ. Мы и в дальнейшем постараемся принимать участие во всех ваших конкурсах и акциях».
Вероника Алексеева: «Праздник вышел очень весёлым и запоминающимся для деток. Получилось окунуться в атмосферу настоящего утренника. Все ростовые герои вызвали шквал эмоций у малышни. Ещё очень понравилось звуковое сопровождение, потому что это были не типичные садовские песенки, а танцевальные хиты, которые обожают дети всех возрастов. Спасибо за организацию и приглашение. Будем рады ещё побывать на таких мероприятиях!»
Диана Скриган-Прима: «Хочу поблагодарить редакцию «Кур'ера» и всех спонсоров за возможность ребёнку поучаствовать в таком прекрасном проекте нашего города и за подарок. Я очень благодарна, что в такое непростое в стране время вы дарите нашим детям веру в волшебство и массу положительных эмоций.
Хочу выразить огромную благодарность за организацию «крутейшей новогодней вечеринки», как выразился мой сын. Сладкий стол, конкурсы, напитки и закуски для родителей — всё было просто замечательно".
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.