Что подарили маленьким случчанам Дед Мороз «Кур'ера» и спонсоры

В эти выходные завершилась новогодняя акция «Письмо Деду Морозу», которую газета «Кур'ер» проводит ежегодно. Она прошла в клубе Parking в субботу, 26 декабря. Её посетили не только участники и победители, но и все желающие родители с детьми.

Как прошёл праздник

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Для детей в клубе прошла танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком. Также играла и фотографировалась с ребятами ростовая кукла «Мишка» от праздничного агентства Time-Out.

После состоялось награждение победителей новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Для детей был организован сладкий стол, а для их родителей — фуршет с шампанским и закуской.

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Какие подарки получили победители акции «Письмо Деду Морозу»

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6-летняя Варя Букато просила у Деда Мороза на Новый год электрическую зубную щётку. Её она и получила в подарок вместе с детской зубной пастой и спреем для лёгкого расчёсывания волос.

просила у Деда Мороза на Новый год электрическую зубную щётку. Её она и получила в подарок вместе с детской зубной пастой и спреем для лёгкого расчёсывания волос. Никита Прима мечтал об «умных» часах, по которым сможет звонить маме. Дед Мороз подарил их мальчику. Теперь Никита названивает маме постоянно, и неважно, что она находится в соседней комнате.

мечтал об «умных» часах, по которым сможет звонить маме. Дед Мороз подарил их мальчику. Теперь Никита названивает маме постоянно, и неважно, что она находится в соседней комнате. Ребята 2 «А» класса СШ № 9 сказали, что будут рады любому подарку от Деда Мороза. Поэтому он подарил им канцтовары для поделок, которые потом будут участвовать в конкурсах и занимать призовые места.

сказали, что будут рады любому подарку от Деда Мороза. Поэтому он подарил им канцтовары для поделок, которые потом будут участвовать в конкурсах и занимать призовые места. Сёстры Рован попросили в своём видеописьме микроскоп для исследовательских работ. Их желание было исполнено. Теперь девочки ещё с большим интересом смогут проводить свои исследования.

попросили в своём видеописьме микроскоп для исследовательских работ. Их желание было исполнено. Теперь девочки ещё с большим интересом смогут проводить свои исследования. Гордей Тупик захотел на новогодние праздники какой-нибудь костюм. Дед Мороз вручил ему костюм супергероя.

захотел на новогодние праздники какой-нибудь костюм. Дед Мороз вручил ему костюм супергероя. Алиса Мазаляка просила велосипед. Но его ей пообещал купить в январе на день рождения папа. Дед Мороз же подарил ей велосипедный шлем, а также наколенники и налокотники для защиты.

просила велосипед. Но его ей пообещал купить в январе на день рождения папа. Дед Мороз же подарил ей велосипедный шлем, а также наколенники и налокотники для защиты. Ренат Алиев загадал на Новый год металлическую машину, которых у него и так коллекция. По словам мальчика, он доволен подарком.

загадал на Новый год металлическую машину, которых у него и так коллекция. По словам мальчика, он доволен подарком. Милана Новик написала в своём новогоднем письме, что хочет увидеть под ёлкой куклу LОL и фломастеры. Дедушка исполнил её желания и подарил то, что просила девочка.

написала в своём новогоднем письме, что хочет увидеть под ёлкой куклу LОL и фломастеры. Дедушка исполнил её желания и подарил то, что просила девочка. Степан Мазай попросил в подарок паука на пульте управления. Его Дед Мороз и подарил мальчику на празднике.

попросил в подарок паука на пульте управления. Его Дед Мороз и подарил мальчику на празднике. Арсений и Арианна Скридлевские ничего не просили у Дедушки. Но зная, что они любят разные активности всей семьёй, он подарил им игру для всей семьи Alias.

Что говорят родители о празднике

Екатерина Скридлевская: «Огромное спасибо вам и всем, кто принимал участие в организации такого прекрасного праздника. Как всегда, всё получилось просто огонь».

Дарья Мазаляка: «Уважаемая газета „Кур'ер“, её сотрудники и спонсоры. Хотим выразить вам огромную благодарность за подаренный новогодний праздник для нашего ребёнка. Всё было организовано на высшем уровне: развлекательная программа, сладкий стол, фуршет для родителей, дискотека и, конечно же, подарки. Мне как маме было очень приятно получить первую благодарность своей дочери и видеть её безумно счастливое личико от сказки, происходящей вокруг. Отдельно спасибо за ответственный подход к делу, подбор подарков, организацию праздника. Даже про день рождения нашего папы не забыли. Процветания вам, дорогая редакция, успехов в новом году и всех благ. Мы и в дальнейшем постараемся принимать участие во всех ваших конкурсах и акциях».

Вероника Алексеева: «Праздник вышел очень весёлым и запоминающимся для деток. Получилось окунуться в атмосферу настоящего утренника. Все ростовые герои вызвали шквал эмоций у малышни. Ещё очень понравилось звуковое сопровождение, потому что это были не типичные садовские песенки, а танцевальные хиты, которые обожают дети всех возрастов. Спасибо за организацию и приглашение. Будем рады ещё побывать на таких мероприятиях!»

Диана Скриган-Прима: «Хочу поблагодарить редакцию «Кур'ера» и всех спонсоров за возможность ребёнку поучаствовать в таком прекрасном проекте нашего города и за подарок. Я очень благодарна, что в такое непростое в стране время вы дарите нашим детям веру в волшебство и массу положительных эмоций.

Хочу выразить огромную благодарность за организацию «крутейшей новогодней вечеринки», как выразился мой сын. Сладкий стол, конкурсы, напитки и закуски для родителей — всё было просто замечательно".

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

11. Праздничное агентство Time-Out