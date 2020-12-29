В новом 2021 году белорусов ждут важные изменения, которые касаются зарплат, налогов, стажа работы, пенсий, оплаты коммунальных услуг и не только. К каким изменениям готовиться, читайте в обзоре «Кур'ера».

Увеличится размер минимальной зарплаты

По постановлению Совмина с 1 января 2021 года месячная минимальная заработная плата установлена в размере 400 рублей. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер «минималки», но не ниже размера, установленного правительством.

Поднимется базовая ставка у бюджетников

Внесены изменения в Указ Президента «Об оплате труда работников бюджетных организаций». С 1 января базовая ставка составит 195 рублей (на 10 рублей больше, чем сейчас).

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Появится транспортный налог

В Беларуси отменят дорожный сбор, а взамен введут транспортный налог. Его будут платить все владельцы транспортных средств с каждой машины. Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством. Ставки транспортного налога для пенсионеров будут ниже на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Контроль уплаты транспортного налога будет осуществлять налоговая инспекция.

Повысятся тарифы на ЖКУ

С 1 января на 4,2 доллара подорожают жилищно-коммунальные услуги: по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо -, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

Работать до пенсии будем больше

В 2021 году пенсионный возраст в Беларуси увеличится ещё на полгода. В будущем году он составит 57 лет 6 месяцев для женщин и 62 года 6 месяцев для мужчин. А через год возраст выхода на пенсию должен составить 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Страховой стаж увеличится

С 1 января увеличится минимальный страховой стаж до 18 лет вместо 17,5 лет. Далее страховой стаж будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно до 20 лет в 2025 году, чтобы претендовать на трудовую пенсию. Напомним, страховой стаж — это срок, в течение которого работодатель отчисляет взносы в Фонд социальной защиты. Если человек не наработал страховой стаж, то получит только социальную пенсию. Размер социальной пенсии сейчас чуть более 129 рублей.

Многодетные матери получат пенсионные гарантии

С начала следующего года при назначении пенсии будет иначе рассчитываться трудовой стаж для многодетных матерей. Женщинам, имеющим четверых и более детей, в общий стаж может быть включено ещё три года. В общей сложности получится 12 лет. Женщинам, воспитавшим четверых детей, будут назначать трудовую пенсию при наличии 20 лет стажа работы (вместо 17,6), но страховой стаж будет снижен до 10 лет.

Изменения для людей с инвалидностью

С 2021 года инвалидам I и II группы, у которых инвалидность более 10 лет, снизят требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности).

Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин — с 20 до 15 лет, для мужчин — с 25 до 20 лет).

Родителям детей-инвалидов с тяжёлой степенью утраты здоровья, ухаживающим за ними не менее 20 лет, повысят размер социальной пенсии с 129,06 до 272,57 рубля.

Подорожают привозные автомобили

С 1 января 2021 года в Беларуси повышают ставки утильсбора. В разы возрастёт ставка утильсбора для дилеров, которые ввозят авто из-за пределов Таможенного союза. Для автомобилей с объёмом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см ставка поднимется с 1459,3 до 6115,2 рубля. Но белорусам, которые ввозят машины для себя, беспокоиться рано. Для них размер утильсбора практически не изменится: 544,5 рубля — за машину не старше 3 лет и 816,7 рубля — за автомобиль от 3 до 7 лет. За машины старше 7 лет ставка составит 1 225,1 рубля.

Зарядка электромобилей станет платной

Белорусы начнут оплачивать зарядку электромобилей на специализированных электрозарядных станциях Malanka. Стоимость 1 кВт на быстрых ЭЗС составит 39 копеек, на медленных — 29 копеек. К примеру, чтобы проехать 100 километров, придётся заплатить 6 рублей.

За платные дороги можно рассчитаться картой «Мир»

С 1 января можно будет рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платёжной системы «Мир», применяемой в России. Ранее использовать можно было только карты Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.

Отменят налог на вменённый доход

Отменяют налог на вменённый доход. Этот налог был введён в 2014 году для микроорганизаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей, чтобы справиться с массовым сокрытием выручки в автосервисе. Но оказалось, что желающих платить ЕНВД немного и работать как ИП гораздо выгоднее. ЕНВД за 2014 год в целом по стране составил 8,62 млн рублей, а за 2019 год — 9,38 млн, что в сопоставимых ценах примерно на треть меньше.

Бесплатное ЭКО

Вступит в силу закон, позволяющий бездетной паре воспользоваться бесплатным ЭКО. Его сделать смогут только замужние женщины не старше 40 лет. Бесплатно будет предоставляться только одна попытка после медицинского обследования. Процедуру можно будет сделать в РНПЦ «Мать и дитя», 2-м роддоме в Минске и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре с консультацией «Брак и семья».

Запрет на пластиковую посуду

МАРТ с начала 2021 года запретил объектам общественного питания продавать пищу и напитки в пластиковых стаканах, посуде, контейнерах, а также использовать пластиковые палочки, вилки, ножи и ложки.