«Цепи и цепочки» — документальный фильм «Кур'ера». Что происходило в Слуцке после 9 августа

Отдел новостей
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2020 год выдался очень насыщенным и, помимо всего прочего, запомнится нам выборами президента Республики Беларусь и тем, что было после них. В этом документальном ролике «Кур'ер» собрал кадры тех дней и вспомнил хронологию событий, происходивших в нашем городе. Также мы поговорили с двумя жителями Слуцка, Светланой Анисенко и Андреем Кротом, которые делятся своими воспоминаниями, рассказывают, что чувствовали в те дни и что сейчас думают о происходившем. Приятного просмотра!

О своём взгляде на события тех дней и происходящем сейчас напишите здесь: «Сообщить новость»

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