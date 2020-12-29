2020 год выдался очень насыщенным и, помимо всего прочего, запомнится нам выборами президента Республики Беларусь и тем, что было после них. В этом документальном ролике «Кур'ер» собрал кадры тех дней и вспомнил хронологию событий, происходивших в нашем городе. Также мы поговорили с двумя жителями Слуцка, Светланой Анисенко и Андреем Кротом, которые делятся своими воспоминаниями, рассказывают, что чувствовали в те дни и что сейчас думают о происходившем. Приятного просмотра!

О своём взгляде на события тех дней и происходящем сейчас напишите здесь: «Сообщить новость»