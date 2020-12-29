Запрет на вылов налима начал действовать с 25 декабря 2020 года. С чем это связано, «Кур'еру» рассказали специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны растительного и животного мира.

С 25 декабря 2020 года в Республике Беларусь начал действовать запрет на вылов налима обыкновенного. Он продлится по 28 февраля 2021 года.

«В этот период налим идёт на нерест, — рассказали специалисты инспекции. — Нерестится этот единственный представитель пресноводных семейства тресковых небольшими стайками при температуре воды около 1−3°C. При больших морозах нерест протекает активнее, при оттепелях время нереста растягивается на месяц и более».

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За добычу налима обыкновенного в запрещённые сроки предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (1350 рублей) либо уголовная ответственность, если будет добыто более трёх особей этого вида. За каждую добытую особь налима в период нереста придётся выплатить 27 базовых величин (729 рублей) в качестве возмещения причинённого вреда природе.