Почему пенсионерки в Слуцке побежали в банки расторгать договоры

Пенсионеры, которым пенсия приходит на банковскую карту, получили сообщения о том, что операция снятия денег в банкоматах будет облагаться «налогом». Об этом я прочитал и на сайте «Кур'ера». Подруги жены — пенсионерки — тут же побежали в банки расторгать договоры, что, видимо, сделаю я и моя жена.

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