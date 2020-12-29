Сельхозпредприятие «Агро-Замостье» отметило 90-летие со дня основания. На торжественном мероприятии в честь юбилея «Кур'ер» спросил у сотрудников, что им нравится в сельской жизни и что они считают главным в работе. 1. Регина Александровна, юрисконсульт СХФ «Агро-Замостье»: «Я работаю здесь три года. Это моё первое место работы. У нас хороший коллектив, хотя бывает всякое, но работу свою люблю. Когда есть интерес к работе, стремление совершенствоваться, то всё получается».

2., специалист по кадрам, работает второй год: «Я считаю, что работа должна быть такая, на которую хотелось бы приходить, как домой. Мне повезло, потому что моя работа именно такая. У нас дружный коллектив, хорошие специалисты».3.главный экономист: «Я пришла сюда по распределению после университета, 15 лет назад. Работа мне нравится. Единственный минус — часто меняется руководство. В этом плане хотелось бы постоянства. Самым главным в работе считаю коллектив, с которым работаешь, и зарплату, которой оценивают твой труд».4.инженер по охране труда: «В организации проработала более 20 лет. Во времена колхоза была диспетчером, потом работала в бухгалтерии, в отделе кадров. Счастлива, что снова работаю в родном хозяйстве и что мой труд ценится. Мне нравится жить в деревне, нравится сельское хозяйство. Конечно, инженер по охране труда — очень ответственная работа. Всегда стараюсь отстаивать интересы нашей организации, работников».5., диспетчер, работает в организации 25 лет. По совместительству является председателем профкома. За продолжительный труд в 2020 году ей присвоено звание «Ветеран труда».6.бухгалтер: «Я работаю здесь без малого 12 лет, всё время на одной должности. Самое главное, чтобы работа нравилась. Когда работа нравится, приносит моральное и материальное удовольствие, тогда есть желание что-то делать».7.тракторист-машинист, работает 4 года, итехник по искусственному осеменению животных. «Стаж в хозяйстве у меня — около 7 лет, — сказала Дарья. — Работа сложная, но если все делать вовремя, то можно справиться. Считаю, что работа осеменатора — это будущее всего хозяйства. Мне нравится работать, потому что люблю животных».8., главный бухгалтер, работает более двух лет.9.раньше занимал должность начальника филиала: «О работе вспоминаю только хорошее, были классные специалисты, профессионалы своего дела, которые любят и ценят труд»., медицинская сестра, работает в организации более трёх лет.10.тракторист-машинист, работает 5 лет.секретарь, работает в СХФ «Агро-Замостье» 9 лет.11.инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений, работает более 5 лет.