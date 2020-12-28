«Теперь он вынужден принять новую Конституцию и при ней уже не будет нашим Президентом?» Звонок случчанки на прямую линию облисполкома

Жительница деревни Лучники Слуцкого района позвонила на прямую линию, которую проводил 26 декабря Николай Рогащук, зампредседателя Миноблисполкома. Она выразила обеспокоенность за будущее страны и требование, чтобы Александр Лукашенко никогда не уходил со своего поста, «иначе жизни никому не будет».

Об этом написал МЛЫН.BY. Издание не приводит имени позвонившей случчанки.

— Эта страна — моя, и Президент — мой! Довели! Теперь он вынужден принять новую Конституцию и при ней уже не будет нашим Президентом? Что это значит? Мы теряем человека, которого должны не просто просить, а умолять остаться с нами. Наш президент — это достояние страны. Как они посмели на заводе кричать ему «уходи!» Он эти заводы поднял! Этому умному, дальновидному человеку кричали! Почему вы все пропустили этот инцидент? За это нужно наказать! Как можно сказать такое президенту?

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После секундной паузы гражданка настороженно поинтересовалась:

— Или вы со мной не согласны? Может, вы не поддерживаете идеологию нашего Президента?

Николай Рогащук при первой же паузе в монологе женщины ответил, что, безусловно, разделяет и желает Александру Лукашенко здоровья и сил на будущие годы, чтобы он дольше оставался у власти.