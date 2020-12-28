Жировка-2021: на сколько и когда подорожают услуги ЖКХ в Беларуси

В 2021 году подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение произойдет в два этапа — с 1 января и 1 июня. Как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2021 году?
С 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги:
- по техобслуживанию и капремонту жилых домов;
- газо-, электро- и водоснабжения;
- канализация;
- по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- техобслуживанию лифта;
- запорно-переговорных устройств;
- санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома;
- размеры возмещения расходов на электроэнергию.
С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.
В указе Александра Лукашенко прописаны предельно допустимые тарифы на ЖКУ. На некоторые услуги тарифы будут установлены в зависимости от региона (решения принимаются на местном уровне).
Как изменятся льготные тарифы на ЖКУ
TUT.BY пишет, что с 1 января тарифы на водоснабжение, согласно указу Александра Лукашенко, вырастут на 11,3% — до 1,0445 рубля за 1 кубометр.
Тарифы на канализацию вырастут до 0,8604 за 1 кубометр.
На техническое обслуживание тариф с 1 января составит 0,1322 рубля за 1 квадратный метр, а с 1 июня — 0,1238 рубля. То есть с января предельно допустимый тариф вырастет почти на 11,4%, а с 1 июня его снизят.
Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома с 1 января установят на уровне 0,18 рубля за 1 квадратный метр.
Тариф на техобслуживание лифта с 1 января составит 1,5 рубля на одного проживающего в месяц, а с 1 июня — 1,43 рубля. Речь про предельно установленный тариф.
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысят с 1 июня. Они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.
Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.
Как изменятся цены на природный газ
С 1 января установят новые тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учёта расхода газа.
При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1366 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 рубля.
При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,484 рубля за кубометр газа независимо от сезона.
Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учёта расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составит 3,87 рубля с одного проживающего в месяц.
Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 11,13 рубля с одного проживающего.
В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 6,29 рубля для одного проживающего в месяц.
В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учёта расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,6312 рубля.
В неотопительный период будут действовать следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,2367 рубля.
Сколько будет стоить сжиженный газ
Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 2,1884 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 2,3142 рубля.
При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,3107 рубля.
Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учёта расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф на сжиженный газ составит 3,93 рубля с одного проживающего в месяц.
При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ будет стоить 11,14 рубля.
При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,24 рубля с одного проживающего в месяц.
Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 7,0314 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,4757 рубля.
Как изменятся цены на газ в баллонах
Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит 0,93 рубля. Такой баллон будет стоить 19,5 рубля. Рост — на 14,7%.