Жировка-2021: на сколько и когда подорожают услуги ЖКХ в Беларуси

В 2021 году подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение произойдет в два этапа — с 1 января и 1 июня. Как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2021 году?



С 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги:

по техобслуживанию и капремонту жилых домов;

газо-, электро- и водоснабжения;

канализация;

по обращению с твердыми коммунальными отходами;

техобслуживанию лифта;

запорно-переговорных устройств;

санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома;

размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Реклама

В указе Александра Лукашенко прописаны предельно допустимые тарифы на ЖКУ. На некоторые услуги тарифы будут установлены в зависимости от региона (решения принимаются на местном уровне).

Как изменятся льготные тарифы на ЖКУ

TUT.BY пишет, что с 1 января тарифы на водоснабжение, согласно указу Александра Лукашенко, вырастут на 11,3% — до 1,0445 рубля за 1 кубометр.

Тарифы на канализацию вырастут до 0,8604 за 1 кубометр.

На техническое обслуживание тариф с 1 января составит 0,1322 рубля за 1 квадратный метр, а с 1 июня — 0,1238 рубля. То есть с января предельно допустимый тариф вырастет почти на 11,4%, а с 1 июня его снизят.

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома с 1 января установят на уровне 0,18 рубля за 1 квадратный метр.

Тариф на техобслуживание лифта с 1 января составит 1,5 рубля на одного проживающего в месяц, а с 1 июня — 1,43 рубля. Речь про предельно установленный тариф.



Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысят с 1 июня. Они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.



Как изменятся цены на природный газ

С 1 января установят новые тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учёта расхода газа.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1366 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 рубля.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,484 рубля за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учёта расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составит 3,87 рубля с одного проживающего в месяц.

Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 11,13 рубля с одного проживающего.

В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 6,29 рубля для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учёта расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,6312 рубля.

В неотопительный период будут действовать следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,2367 рубля.

Сколько будет стоить сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 2,1884 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 2,3142 рубля.

При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,3107 рубля.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учёта расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф на сжиженный газ составит 3,93 рубля с одного проживающего в месяц.

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ будет стоить 11,14 рубля.

При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,24 рубля с одного проживающего в месяц.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 7,0314 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,4757 рубля.

Как изменятся цены на газ в баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит 0,93 рубля. Такой баллон будет стоить 19,5 рубля. Рост — на 14,7%.

