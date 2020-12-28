Стало известно, как будут ездить автобусы в первые дни Нового года

В связи с предстоящими праздниками Слуцкий автобусный парк № 2 изменил движение автобусных маршрутов.

Такая информация размещена на сайте «Слуцкі край».

Пригород

Движение пригородных автобусов будет осуществляться без изменений согласно дню недели, кроме:

Слуцк — Солигорск ч/з Радково (вр. отпр. с АВ «Слуцк» 7.00) — 7, 8 января 2021 года курсировать не будет; 16 января курсирует дополнительно.

(вр. отпр. с АВ «Слуцк» 7.00) — курсировать не будет; курсирует дополнительно. Слуцк — Греск — 7, 8 января время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк»; 16 января время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а именно в 5.55 от АВ «Слуцк».

— время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк»; время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а именно в 5.55 от АВ «Слуцк». Слуцк — Серяги — 7 января курсировать не будет; 16 января курсирует дополнительно.

Межгород

Слуцк- Бобруйск:

31 декабря, 6 января автобус будет курсировать согласно расписанию субботы;

автобус будет курсировать согласно расписанию субботы; 3, 10, 17 января — согласно расписанию воскресенья;

— согласно расписанию воскресенья; 2, 9, 16 января автобус курсировать не будет.

Движение автобусов 1 января 2021 года

Город

В первую смену будут курсировать следующие маршруты:

Маршрут № 2

Мясокомбинат: 5.40, 6.48, 8.10, 9.35, 11.20, 12.30

ССК: 6.10, 7.19, 8.50, 10.11, 11.56, 13.10

Маршрут № 3

Мясокомбинат: 6.32, 7.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22

Социалистическая: 7.04, 8.06, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52

Маршрут № 5

Из автобусного парка № 2 — 5.57

Мясокомбинат: 6.53, 8.10(до с/х лицея), 9.12, 10.10, 11.08, 12.10

Чехова: 6.23, 7.20, 8.43(от с/х лицея), 9.40, 10.40, 11.36, 12.40

Маршрут № 6

ДСУ-9: 6.20, 7.20от СЭС, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Льнозавод: 6.50от СЭС, 7.50, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30

Маршрут № 10

Автобусный парк № 2: 3.35, 4.42, 5.48, 6.40, 7.43, 8.44, 10.14, 11.14

ул.Социалистическая: 3.55, 5.04, 6.10, 7.10, 8.12, 9.14, 10.44, 11.44

Маршрут № 16

Из автобусного парка № 2 — 6.10

Автовокзал: 7.08, 7.55, 8.40, 9.40, 10.45, 11.50, 12.50, 13.40

Чехова: 6.35, 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00

Вторая смена будет осуществлять движение по расписанию воскресенья.

Пригород

1 января все пригородные рейсы будут осуществляться только во второй половине дня!