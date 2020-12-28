Индекс «Оливье»: минус 16 салатниц

На исходе года «Кур'ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.
Оказалось, что вот уже второй год подряд наше благосостояние стремится вниз. Сегодня мы можем позволить себе накрошить на 16 салатниц меньше, чем в 2019 году.
Напомним, как мы рассчитываем стоимость «Оливье». За основу берём салатницу, в которой около 1 килограмма салата «Оливье» (4 порции). Используем базовый рецепт без «усовершенствований» в виде свежих огурцов, моркови или кальмаров. В качестве мясной составляющей — колбаса «Докторская». В бюджет салата закладываем солёные огурцы и картофель из магазина.
Получается, что наша салатница «Оливье» сейчас стоит 4,53 рубля. Остаётся сопоставить эту сумму с нашими доходами.
По данным Нацстата, в Слуцком районе средняя зарплата за октябрь составила 1058,7 рубля. Делим эту сумму на стоимость салатницы и получаем 233 салатницы «Оливье».
Для приготовления салатницы «оливье» понадобилось:
- картофель, 200 г — 18 копеек;
- колбаса «Докторская» в/с, 200 г — 1,8 рубля;
- огурцы, 2 шт. — 35 копеек;
- горошек, 200 г — 1,2 рубля;
- майонез, 100 г — 50 копеек;
- яйца, 2 шт. — 50 копеек.
4 рубля 53 копейки понадобится в этом году для приготовления салатницы «Оливье»