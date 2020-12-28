Индекс «Оливье»: минус 16 салатниц

На исходе года «Кур'ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

Оказалось, что вот уже второй год подряд наше благосостояние стремится вниз. Сегодня мы можем позволить себе накрошить на 16 салатниц меньше, чем в 2019 году.

Напомним, как мы рассчитываем стоимость «Оливье». За основу берём салатницу, в которой около 1 килограмма салата «Оливье» (4 порции). Используем базовый рецепт без «усовершенст­во­ваний» в виде све­жих огурцов, моркови или кальмаров. В качестве мясной составляющей — колбаса «Докторская». В бюджет салата закладываем солёные огурцы и картофель из магазина.

Получается, что наша салатница «Оливье» сейчас стоит 4,53 рубля. Остаётся сопоставить эту сумму с нашими доходами.

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По данным Нацстата, в Слуцком районе средняя зарплата за октябрь составила 1058,7 рубля. Делим эту сумму на стоимость салатницы и получаем 233 салатницы «Оливье».

Для приготовления салатницы «оливье» понадобилось:

картофель, 200 г — 18 копеек;

колбаса «Докторская» в/с, 200 г — 1,8 рубля;

огурцы, 2 шт. — 35 копеек;

горошек, 200 г — 1,2 рубля;

майонез, 100 г — 50 копеек;

яйца, 2 шт. — 50 копеек.