Слуцкий сахарорафинадный комбинат выпускает «хюгге-сахар». Фотофакт

Житель Минска опубликовал в своём Twitter новую упаковку слуцкого сахара.

На упаковке говорится: «Хюгге — этим словом обозначают особое чувство уюта и наслаждения жизнью. А какое может быть наслаждение без маленьких радостей — домашних сладостей, дружеского чаепития или семейной готовки?! Hugger Suger — сахар для вашего уюта».

Идея новой упаковки принадлежит Александру Белому, директору Слуцкого сахарорафинадного комбината, рассказал «Кур'еру» Осип Дапиро, который проработал на предприятии более 50 лет, из них 23 года — председателем наблюдательного совета ОАО.

РАНЕЕ. Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат.