На прошедших выходных читатели сообщали в редакцию «Кур'ера», что в магазинах практически нет куриных яиц. На полках оставались только дорогие. Мы узнали, что произошло.



Что говорят в торговле

Заведующая магазином одной из крупных торговых сетей рассказала «Кур'еру», что сейчас покупатели разбирают яйца — спрос повышен из-за Нового года. Она добавила, что этого пищевого продукта нет по всему городу, и она слышала, что Солигорская птицефабрика не успевает отгружать всем куриные яйца.

В другом магазине этой же сети заведующая заверила «Кур'ер», что у них 4−5 видов куриных яиц в наличии постоянно, проблем с поставками нет. С-2 стоят 2,15 рубля за десяток, а С-1 — 2,9 и 3,2 рубля.

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В администрации «Слуцкторга» пояснили, что в их магазинах яйца есть, и ежедневные поставки — тоже.

Что говорят на птицефабриках

Вероника Скалабан, и.о. начальника отдела маркетинга и продаж Солигорской птицефабрики, несмотря на больничный, согласилась рассказать «Кур'еру», что у них сейчас происходит. Она пояснила, что вся продукция фабрики идёт на внутренний рынок. Сейчас уровень производства яиц, по сравнению с летом, не уменьшился — технологический процесс держится на одном уровне.

По словам специалиста, спрос на куриные яйца увеличился ни в полтора, ни в несколько раз, а в десятки. Например, если раньше от одного магазина поступала заявка в 5 коробок, то сегодня это 50.

«Сейчас перед Новым годом ажиотаж несоразмерен с предыдущими годами. Это что-то с чем-то! — сказала Вероники Скалабан. — На самом деле такого огромного спроса не было за все 15 лет моей работы. Мы делаем всё, что можем. Производство яиц у нас не уменьшилось. Единственное, почему не спросить с других птицефабрик? Посмотрите в магазинах, на полках только наши яйца. А в минских магазинах кто стоит на полках? Где делись остальные? Одна Солигорская птицефабрика всю республику закрыть не может».

На 1-й Минской птицефабрике специалист, который отвечает за отгрузку яиц, сказал «Кур'еру», что у них никакого дефицита нет, всё нормально. «Просто, как обычно, перед праздниками начинается паника. В производстве ничего не поменялось», — пояснил он.