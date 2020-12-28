«Раньше ездил 3 км, а теперь - 9». Жителям Ивановских Огородников перегородили короткую дорогу в Слуцк

В «Кур'ер» обратились жители Ивановских Огородников. Они рассказали, что после реконструкции Р23 оказалась перегорожена дорога, которая вела из деревни прямо на улицу Тутаринова в Слуцке. Этот перекрёсток стал ещё одним местом на кольцевой, где люди нарушают правила и перелезают через «отбойник».

Что говорят жители деревни

«Дорога оказалась перекрыта, нет развязок, нет перехода, — говорит Александр, житель Ивановских Огородников. — Я подвожу людей до этого перекрёстка, а дальше они просто перелезают через ограждение и идут на „Сахарный“. Люди ездят в поликлинику, на работу, студенты — в колледж».

«Я работаю в Слуцке возле мясокомбината, — рассказывает Андрей, другой житель деревни. — У меня недавно сломалась машина, и целую неделю пришлось ездить в Слуцк на велосипеде. Стоишь на перекрёстке по 20−30 минут, ждёшь „разрыв“ между машинами, чтобы перейти дорогу. Это очень опасно. И я не один такой. В деревне работы нет. Поэтому много людей работают в Слуцке».

Реклама

Почему люди не добираются в Слуцк по правилам

Если у человека нет машины, то раньше можно было легко дойти до деревни с «Сахарного» по тихой узкой дороге. А сейчас, если соблюдать правила, приходится ехать на конечную остановку автобуса № 6 (ДСУ-9), а оттуда идти вдоль оживлённой трассы Р43 (на Брест).

Либо идти с «Сахарного» до деревни Журово, там переходить и возвращаться обратно к перекрёстку на Ивановские Огородники. В этом случае пеший путь увеличивается больше чем вдвое.

На машине теперь каждый день нужно ехать по несколько лишних километров

Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб карты.

Андрею нужно попасть из Ивановских Огородников на «Сахарный». На интерактивной карте выше красной линией обозначен путь, который ему приходилось преодолевать на машине раньше (около 3 км). Сейчас, чтобы попасть на работу, ему нужно ехать или через развязку возле Журова (синяя линия на карте — около 6 км), или через город (зелёная линия на карте — около 9 км). Каждый день тратится топлива на несколько лишних километров.

Уже третья жалоба

Напомним, что это уже третья жалоба случчан на новый «отбойник» на Р23. Жители Молотково теперь не могут перейти через дорогу в Лучники. А жители Шищиц вынуждены перелезать через ограждение, чтобы попасть на работу в Воробьёвское лесничество. На карте ниже обозначены метками места, где люди просят сделать переходы через трассу.