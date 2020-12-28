Идея 16: Профессиональные средства по уходу за волосами из магазина «Бьюти»

«Бьюти» — магазин профессиональной косметики и парикмахерского инструмента. 22 декабря нам уже 6 лет! «Бьюти» — это более 40 брендов профессиональной косметики и более 10 разнообразных красителей для волос, профессиональный уход для лица и тела, только профессиональная техника и аксессуары. Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

В магазине «Бьюти» большой выбор фенов, выпрямителей для волос, плоек и машинок для стрижек. Также в продаже имеется техника по уходу за волосами бренда Babyliss Pro.

Babyliss Pro занимается производством профессиональных средств для сушки и укладки волос. Фены для волос характеризуются большой мощностью и производительностью. Изделия маневренные и удобные в использовании, имеют небольшой вес. Фены для волос способны развивать скорость воздуха до 106 км/ч, поэтому волосы можно высушить в течение нескольких минут. Изделия имеют удобную систему управления, достаточно одного нажатия на кнопку, чтобы сменить температуру воздуха и скорость движения воздуха.

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