«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают жителям Слуцка, и проверил их актуальность на 24 декабря. Предлагаемая зарплата от 800 до 6000 рублей.

От 6000 рублей

Java-программист уровня middle-senior

Образование: среднее

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Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы от 2-х лет

Хорошее знание Java (SE)

Хорошее знание ООП

Понимание принципов создания многопоточных приложений

Английский язык на уровне чтения технической документации

Будет плюсом:

Опыт работы с сокетами

Опыт работы с JNI, JNA

Опыт работы с PHP, MySQL, Git

Базовые знания C/C++

Наниматель: компания BRAINSHELLS, ИП Ясюкевич О.В.

От 2000 до 4000 рублей

Ветеринарный врач-гинеколог

Образование: высшее профильное образование

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет

Наниматель: ОАО «Дяковичи»

От 1500 до1800 рублей

Производитель работ

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

наличие аттестата на общестроительные работы

опыт работы (приоритет — монтаж металлоконструкций, общестроительные работы)

умение пользоваться AutoCAD

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».

От 1400 рублей

Торговый представитель

Образование: среднее

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы торговым представителем от 1-го года;

опыт работы с возражениями;

опыт продвижения продукции в торговых точках;

знание стандартов работы, принципов мерчандайзинга;

настойчивость в достижении результата.

Наниматель: производитель специй ООО «Гурмина».

От 1430 рублей

Заведующий производством (кулинария)

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

обязательно профильное образование

опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет

Наниматель: ОДО «Виталюр».

От 1000 рублей

Врач-терапевт медицинской части

Образование: высшее медицинское

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

возраст до 35 лет

не привлекавшийся к уголовной ответственности

Наниматель: ЛТП № 3.

От 800 до 1200 рублей

Оклейщик на мебельное производство

Образование: не указано

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1 до 3 лет

знание и навыки технологического процесса

умение работать в коллективе, высокая ответственность

Наниматель: ООО «ПетроПлавОпт».

От 970 рублей

Специалист 1-й категории регионального отдела контроля автомобильного транспорта

Образование: высшее, профиль, предпочтительные учебные заведения: БГУ, БНТУ, БелГУТ, БГАТУ, БГТУ, БГУ им. А.С.Пушкина.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

знания, умения, навыки: знание законодательства в области транспортной деятельности, положений ТК РБ и ПИКоАП РБ

умение работать с нормативными правовыми актами, владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами.

Наниматель: транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

От 900 рублей

Заведующий отделом/приёмщик товаров

Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы в торговле от 2-х лет

опыт приёмки товара

ответственный подход к своей работе, внимательность

Наниматель: сеть магазинов «Евроопт» и «Хит!».

От 800 до 900 рублей

Заведующий отделом

Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое)

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы в торговле от 2-х лет

опыт приёмки товара

ответственный подход к своей работе, внимательность.

Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».