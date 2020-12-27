«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают жителям Слуцка, и проверил их актуальность на 24 декабря. Предлагаемая зарплата от 800 до 6000 рублей.
От 6000 рублей
Java-программист уровня middle-senior
Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы от 2-х лет
- Хорошее знание Java (SE)
- Хорошее знание ООП
- Понимание принципов создания многопоточных приложений
- Английский язык на уровне чтения технической документации
Будет плюсом:
- Опыт работы с сокетами
- Опыт работы с JNI, JNA
- Опыт работы с PHP, MySQL, Git
- Базовые знания C/C++
Наниматель: компания BRAINSHELLS, ИП Ясюкевич О.В.
От 2000 до 4000 рублей
Ветеринарный врач-гинеколог
Образование: высшее профильное образование
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет
Наниматель: ОАО «Дяковичи»
От 1500 до1800 рублей
Производитель работ
Образование: высшее
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
наличие аттестата на общестроительные работы
- опыт работы (приоритет — монтаж металлоконструкций, общестроительные работы)
- умение пользоваться AutoCAD
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».
От 1400 рублей
Торговый представитель
Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы торговым представителем от 1-го года;
- опыт работы с возражениями;
- опыт продвижения продукции в торговых точках;
- знание стандартов работы, принципов мерчандайзинга;
- настойчивость в достижении результата.
Наниматель: производитель специй ООО «Гурмина».
От 1430 рублей
Заведующий производством (кулинария)
Образование: высшее
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- обязательно профильное образование
- опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет
Наниматель: ОДО «Виталюр».
От 1000 рублей
Врач-терапевт медицинской части
Образование: высшее медицинское
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- возраст до 35 лет
- не привлекавшийся к уголовной ответственности
- Наниматель: ЛТП № 3.
От 800 до 1200 рублей
Оклейщик на мебельное производство
Образование: не указано
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1 до 3 лет
- знание и навыки технологического процесса
- умение работать в коллективе, высокая ответственность
Наниматель: ООО «ПетроПлавОпт».
От 970 рублей
Специалист 1-й категории регионального отдела контроля автомобильного транспорта
Образование: высшее, профиль, предпочтительные учебные заведения: БГУ, БНТУ, БелГУТ, БГАТУ, БГТУ, БГУ им. А.С.Пушкина.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- знания, умения, навыки: знание законодательства в области транспортной деятельности, положений ТК РБ и ПИКоАП РБ
- умение работать с нормативными правовыми актами, владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами.
Наниматель: транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
От 900 рублей
Заведующий отделом/приёмщик товаров
Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы в торговле от 2-х лет
- опыт приёмки товара
- ответственный подход к своей работе, внимательность
Наниматель: сеть магазинов «Евроопт» и «Хит!».
От 800 до 900 рублей
Заведующий отделом
Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое)
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы в торговле от 2-х лет
- опыт приёмки товара
- ответственный подход к своей работе, внимательность.
Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».