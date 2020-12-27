Вызывает ли новый штамм коронавируса в Великобритании более тяжёлое заболевание. Всё, что о нём знают учёные

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой рассказывается про недавно идентифицированный вариант вируса SARS-CoV-2. Он оказался более заразным, чем ранее установленные.



Статья опубликована на сайте The New York Times 21 декабря 2020 года.

Авторы: Карл Зиммер и Бенедикт Кори

В последние дни мир с любопытством и растущей тревогой наблюдал за тем, как учёные в Великобритании описывали недавно идентифицированный вариант коронавируса, который оказался более заразным и отличался генетически от уже известных нам вариантов.

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Первоначальные исследования нового варианта побудили премьер-министра Бориса Джонсона ужесточить ограничения на Рождество и вынудили чиновников в Нидерландах, Германии и других европейских странах запретить въезд путешественникам из Великобритании.

Новый вариант сейчас является предметом интенсивных дискуссий и анализов. Вот кое-что из того, что к настоящему времени узнали учёные.

Является ли британский вариант своего рода новым супервирусом?

Нет. Это всего лишь одна из многих разновидностей, которые возникли в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру. Мутации возникают по мере репликации вируса, и этот вариант, известный как B.1.1.7, приобрёл свой собственный отличительный набор таких мутаций.

Что в нём необычного?

Этот вариант привлёк внимание исследователей в декабре, когда он стал чаще обнаруживаться в образцах из некоторых частей южной Англии. Оказалось, что их взяли у больных ещё в сентябре.

Когда исследователи внимательно изучили геном коронавируса, они поразились относительно большим количеством мутаций, которые он приобрёл — всего 23. Большинство из них либо вредны для вируса, либо так или иначе не действуют. Но некоторые мутации в B.1.1.7 выглядели так, как будто они потенциально могут повлиять на распространение вируса.

Он более заразен, чем другие вирусы?

Похоже, что это именно так и есть. В ходе предварительной работы исследователи из Великобритании обнаружили, что вирус быстро распространяется в некоторых частях южной Англии, вытесняя скопление других вариантов, которые циркулировали в течение нескольких месяцев.

Стоит отметить, что рост распространённости одной линии вируса не является доказательством того, что он распространяется быстрее других. Просто благодаря стечению обстоятельств он мог получить более широкое распространение. Например, заражение может начинаться в центре многолюдного города, где передача вируса проста, что позволяет создавать больше копий самого себя.

Тем не менее, эпидемиологические данные, собранные на этот момент в Англии, по-видимому, позволяют предположить, что этот штамм очень хорошо распространяется. В тех местах, где вирус становился более широким явлением, общее число случаев коронавируса резко возрастает. Нил Фергюсон, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона, считает, что этот штамм коронавируса имеет повышенную скорость передачи, примерно на 50−70% выше, по сравнению с другими вариантами этого вируса в Соединённом Королевстве.

Новый штамм вируса

Серии крошечных мутаций, обнаруженные во многих британских пробах, могут помогать вирусу распространяться намного легче. Это короновирусная мутация известна как B.1.1.7.

Некоторые учёные высказали предположение, что увеличение числа случаев передачи вируса отчасти является результатом того, каким образом он проявляется и инфицирует детей. Обычно, в отличие от подростков и взрослых, дети были менее восприимчивы к коронавирусу. Но новый вариант может сделать детей «столь же восприимчивыми, как и взрослые», утверждает Венди Барклай, правительственный советник и вирусолог Имперского колледжа Лондона.

Чтобы убедиться в том, что новая мутация делает вирус действительно более заразным, исследователи проводят над ним лабораторные эксперименты, внимательно наблюдая, как он заражает клетки.

Исследователи уже использовали такие эксперименты для изучения мутанта 614G, возникшего ранее во время начала пандемии. Этот вариант оказался более вирулентным, чем его предшественники, как показали исследования на клеточных культурах животных.

Но предпринятые чёткие меры по сдерживанию распространения коронавируса сработали против мутации 614G так же хорошо, как и против других штаммов. То же самое, вероятно, верно и для B.1.1.7.

«Согласно тому, что мы уже знаем, эта мутация не влияет на эффективность принимаемых мер, таких как социальное дистанцирование, ношение масок для лица, мытьё рук, применение дезинфицирующих средств для рук и улучшение вентиляции помещений», — говорит доктор Маг Чевик, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Сент-Эндрюс.

Вызывает ли эта мутация более тяжёлое заболевание?

Нет убедительных доказательств того, что это так, по крайней мере на данный момент. Но есть основания серьёзно относиться к такой возможности. В Южной Африке другая линия коронавируса приобрела одну конкретную мутацию, которая также обнаружена в B.1.1.7. Этот вариант быстро распространяется по прибрежным районам Южной Африки. В ходе предварительных исследований врачи обнаружили, что люди, инфицированные этим вариантом, несут повышенную вирусную нагрузку — более высокую концентрацию вируса в верхних дыхательных путях. При многих вирусных заболеваниях такое положение вещей связано с более тяжёлыми симптомами.

Откуда появился этот необычный вариант?

Сейчас это вопрос интенсивных дискуссий. Одна из возможностей состоит в том, что этот вариант получил множество новых мутаций внутри особого набора хозяев.

Во время типичного инфицирования люди подхватывают коронавирус и становятся заразными за несколько дней до проявления непосредственно самих симптомов.

Затем вирус становится менее распространённым в организме, поскольку иммунная система выстраивает систему защиты организма. Если пациенты не страдают COVID-19 в серьёзной форме, то они обычно избавляются от вируса полностью в течение несколько недель максимум.

Но иногда вирус поражает людей со слабой иммунной системой. В их организме вирус может процветать месяцами. Тематические исследования этих людей с ослабленным иммунитетом показали, что вирус может накапливать большое количество мутаций, поскольку он репродуцирует в их организме в течение длительного периода времени.

Со временем исследователи обнаружили, что естественный отбор может отдавать предпочтение мутантным вирусам, которые смогли выработать механизмы, помогающие им уклоняться от иммунной системы человека. Исследователи также предположили, что эволюция этого варианта могла быть дополнительно обусловлена лекарствами, которые давали таким пациентам. Некоторые мутанты могут противостоять лекарствам, таким как моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками и принадлежащие к одному клеточному клону. — От автора перевода).

Другие учёные предположили, что вирус мог получить новые мутации, распространяясь через популяцию животных, таких как норки, допустим, прежде чем снова проникнуть в человеческую популяцию. Такие «резервуары для животных» стали предметом повышенного интереса по мере выявления новых случаев заражения животных.

Сделает ли мутировавший вариант коронавируса новые вакцины бесполезными и неэффективными?

Нет. Большинство экспертов сомневаются, что новая мутация окажет большое влияние на вакцины, хотя нельзя исключать ни один из возможных эффектов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (англ. FDA) разрешило две вакцины: одну — от компании Moderna, а другую — от объединивших свои усилия компаний Pfizer и BioNTech. Обе вакцины создают иммунитет к коронавирусу, обучая нашу иммунную систему вырабатывать антитела к белку, который находится на поверхности вируса, который называется шип (или спайк). Белок-спайк захватывает клетки и открывает проход во внутрь. Антитела, вырабатываемые в ответ на вакцинацию, прилипают к кончику шипа; в результате чего вирусы не могут проникнуть внутрь клетки.

Вполне возможно, что мутация коронавируса может изменить форму его белковых шипов, тем самым затруднив возможность антител удерживать их в тесном захвате. А мутации B.1.1.7 включают 8 таких изменений в гене шипа. Но наша иммунная система может производить ряд антител против одного конкретно взятого вирусного белка, что снижает вероятность того, что вирусы смогут легко избежать атаки по ним. На данный момент эксперты не думают, что новый вариант коронавируса сможет избежать аттики от уже разработанной вакцины. Чтобы подтвердить это предположение, научные работники Исследовательского института армии имени Уолтера Рида анализируют изменения в структуре шипового белка этого варианта коронавируса.

Доктор Монсеф Слауи, главный научный советник операции «Скорость Деформации», федеральной инициативы по доставке вакцины американскому населению, сказал, что новый вариант, о котором было сообщено в Великобритании, вряд ли повлияет на эффективность вакцины.

В какой-то момент, «когда-нибудь, где-нибудь», вариант вируса может сделать нынешнюю вакцину неэффективной, сказал он, но вероятность того, что это произойдёт с этой вакциной, очень мала. Тем не менее, по его словам, «мы должны сохранять полную бдительность».

В то же время Кристиан Андерсен, вирусолог из Исследовательского института Скриппса, считает, что ещё слишком рано сбрасывать со счетов риск, связанный с вакцинами. Если британский вариант эволюционировал, чтобы ускользать от иммунной системы у пациентов с ослабленным иммунитетом, эти адаптации могли бы помочь ему избежать последствий, связанных с вакцинацией против него. Вакцины не станут бесполезными, но станут менее эффективными. К счастью, сейчас проводятся эксперименты, чтобы проверить эту возможность.

«Мы не знаем, но скоро узнаем», — заключил доктор Андерсен.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.