Как общаться с людьми с инвалидностью: 10 правил, о которых нужно рассказать детям

Многие дети теряются, если видят рядом человека в инвалидной коляске. И даже взрослые не всегда знают о правилах общения с людьми с инвалидностью. ЮНИСЕФ в Беларуси составил полезную памятку для детей и родителей.

Обращайтесь к самому человеку, а не к тому, кто его сопровождает. Например, у мальчика или девочки в инвалидной коляске спрашивайте напрямую «Как тебя зовут?», а не у родителей («Как его/её зовут?»). Если человеку трудно говорить, подождите, пока он сам закончит фразу, не перебивайте его. Если что-то непонятно, просто переспросите. Если хочется помочь, всегда вначале спросите, нужна ли помощь. Лишь потому, что вы у кого-то увидели отклонение от нормы или нарушение, не следует полагать, что ему или ей нужна помощь. В обычной обстановке люди с инвалидностью, как правило, могут прекрасно передвигаться. Если человеку действительно нужно помочь, спросите как, прежде чем действовать. Инвалидная коляска, костыли, белая трость, собака-проводник — это часть личного пространства человека с инвалидностью. Их нельзя трогать без спроса, нельзя опираться или «висеть» на чьей-то инвалидной коляске. Также не стоит гладить или кормить собаку-поводыря: она находится на работе. Если вы разговариваете с человеком на инвалидной коляске или человеком маленького роста, садитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Вам будет легче и удобнее разговаривать. Если человек плохо видит, расскажите, как вас зовут и кто находится рядом с вами. Если собираетесь отойти в сторону, предупредите об этом вслух. Если вы вместе заходите в незнакомое помещение, расскажите, где и что расположено. Если вы разговариваете с человеком, который плохо слышит, помашите ему рукой. Смотрите ему в глаза и говорите чётко. А вот кричать не надо. Если человек может читать по губам, то станьте так, чтобы вас было хорошо видно. Можно говорить фразы типа «Увидимся», «Вы слышали об этом?», «Пойдём туда» тому, кто на самом деле не может видеть, слышать или ходить. Люди с инвалидностью сами пользуются всеми обычными словами. Этим вы их никак не обидите. Не задавайте слишком много вопросов о болезни или физическом недостатке. Говорите с человеком так, как если бы вы общались с любым другим взрослым или ребёнком. Уважайте его частную жизнь. Если вы спрашиваете о его недуге, он может почувствовать, что вам больше интересны его ограничения, чем его личность. Однако многие спокойно относятся к вопросам об их инвалидности, узнав человека ближе. Ставьте на первое место человека. Говорите «человек с инвалидностью», а не «инвалид». Если вы не уверены, какие слова использовать, спрашивайте. Знайте, что многие люди с инвалидностью не любят жаргонные, эвфемистические термины, такие как «физически ослабленный» и «с ограниченными возможностями». Говорите «человек, пользующийся коляской», а не «прикованный к коляске». Коляска — это то, что позволяет человеку передвигаться и участвовать в жизни общества; она освобождает, а не ограничивает.