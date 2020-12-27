Как общаться с людьми с инвалидностью: 10 правил, о которых нужно рассказать детям

Многие дети теряются, если видят рядом человека в инвалидной коляске. И даже взрослые не всегда знают о правилах общения с людьми с инвалидностью. ЮНИСЕФ в Беларуси составил полезную памятку для детей и родителей.
- Обращайтесь к самому человеку, а не к тому, кто его сопровождает. Например, у мальчика или девочки в инвалидной коляске спрашивайте напрямую «Как тебя зовут?», а не у родителей («Как его/её зовут?»).
- Если человеку трудно говорить, подождите, пока он сам закончит фразу, не перебивайте его. Если что-то непонятно, просто переспросите.
- Если хочется помочь, всегда вначале спросите, нужна ли помощь. Лишь потому, что вы у кого-то увидели отклонение от нормы или нарушение, не следует полагать, что ему или ей нужна помощь. В обычной обстановке люди с инвалидностью, как правило, могут прекрасно передвигаться. Если человеку действительно нужно помочь, спросите как, прежде чем действовать.
- Инвалидная коляска, костыли, белая трость, собака-проводник — это часть личного пространства человека с инвалидностью. Их нельзя трогать без спроса, нельзя опираться или «висеть» на чьей-то инвалидной коляске. Также не стоит гладить или кормить собаку-поводыря: она находится на работе.
- Если вы разговариваете с человеком на инвалидной коляске или человеком маленького роста, садитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Вам будет легче и удобнее разговаривать.
- Если человек плохо видит, расскажите, как вас зовут и кто находится рядом с вами. Если собираетесь отойти в сторону, предупредите об этом вслух. Если вы вместе заходите в незнакомое помещение, расскажите, где и что расположено.
- Если вы разговариваете с человеком, который плохо слышит, помашите ему рукой. Смотрите ему в глаза и говорите чётко. А вот кричать не надо. Если человек может читать по губам, то станьте так, чтобы вас было хорошо видно.
- Можно говорить фразы типа «Увидимся», «Вы слышали об этом?», «Пойдём туда» тому, кто на самом деле не может видеть, слышать или ходить. Люди с инвалидностью сами пользуются всеми обычными словами. Этим вы их никак не обидите.
- Не задавайте слишком много вопросов о болезни или физическом недостатке. Говорите с человеком так, как если бы вы общались с любым другим взрослым или ребёнком. Уважайте его частную жизнь. Если вы спрашиваете о его недуге, он может почувствовать, что вам больше интересны его ограничения, чем его личность. Однако многие спокойно относятся к вопросам об их инвалидности, узнав человека ближе.
- Ставьте на первое место человека. Говорите «человек с инвалидностью», а не «инвалид». Если вы не уверены, какие слова использовать, спрашивайте. Знайте, что многие люди с инвалидностью не любят жаргонные, эвфемистические термины, такие как «физически ослабленный» и «с ограниченными возможностями». Говорите «человек, пользующийся коляской», а не «прикованный к коляске». Коляска — это то, что позволяет человеку передвигаться и участвовать в жизни общества; она освобождает, а не ограничивает.