В Слуцке исчезают яйца. Фотофакты

В течение дня, 27 декабря, читатели сообщают «Кур'еру», что в магазинах практически нет куриных яиц. По крайней мере самой популярной категории: по скидкам и в ценовом сегменте от 1,65 до 2,3 рубля (С-1 и С-2).

В каким-то магазинах остались только перепелиные, в иных — только дорогие (по 2,69−3 рубля). Или если остались, то считанные лотки.

Иные читатели выдвигают и версии происходящего:

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в течение больших выходных случчане раскупили яйца в канун Нового года;

в канун пикового спроса поставщики по каким-то причинам не завезли свежие партии яиц;

что-то плохое или какой-то сбой произошёл на одной из птицефабрик.

Так как выходной день, официальных комментариев нет. Что-то знаете об этом, пишите info@kurjer.info или «Сообщить новость».