В Слуцке исчезают яйца. Фотофакты

В течение дня, 27 декабря, читатели сообщают «Кур'еру», что в магазинах практически нет куриных яиц. По крайней мере самой популярной категории: по скидкам и в ценовом сегменте от 1,65 до 2,3 рубля (С-1 и С-2).
В каким-то магазинах остались только перепелиные, в иных — только дорогие (по 2,69−3 рубля). Или если остались, то считанные лотки.
Иные читатели выдвигают и версии происходящего:
Реклама
- в течение больших выходных случчане раскупили яйца в канун Нового года;
- в канун пикового спроса поставщики по каким-то причинам не завезли свежие партии яиц;
- что-то плохое или какой-то сбой произошёл на одной из птицефабрик.
Так как выходной день, официальных комментариев нет. Что-то знаете об этом, пишите info@kurjer.info или «Сообщить новость».